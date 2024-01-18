Девід Камерон зазначив, таке враження, що знову 1930-ті, а Путін грає роль Гітлера. Очільник МЗС наголосив, що необхідно протистояти злу, а не заспокоювати диктатора.
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"Ми повинні протистояти злу"
Камерон зазначив, що війна в Україні залишається для нього абсолютним пріоритетом номер один. Наголосив, що це виклик "нашого покоління".
Це все одно, що бути міністром закордонних справ чи лідером у Європі в 1930-х роках. Ми не повинні заспокоювати Путіна. Ми повинні протистояти злу, яке представляє його вторгнення,
– підкреслив глава МЗС.
Також додав, необхідно продемонструвати упродовж 2024 року, що Путін не перемагає.
Якщо Путіна не зупинити, він повернеться за добавкою
- Раніше глава британського МЗС заявив, якщо російського диктатора не зупинити в Україні, то Путін повернеться за добавкою.
- Дипломат наголосив, що надія – це не політика. Також закликав Велику Британію, США та інші країни НАТО продовжувати підтримку України.
- "Сили, що формують його – палія війни у Кремлі (Владіміра Путіна – 24 Канал) – агресивніший Китай, ісламістський екстремізм, що отруює голови молоді, – ці речі не зникнуть відразу. Немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу у його колишній стан", – підкреслив Камерон.
- Також додав, з історії відомо, що умиротворення диктаторів у кінцевому підсумку руйнує британські інтереси та коштує британцям життя.