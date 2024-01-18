Девід Камерон зазначив, таке враження, що знову 1930-ті, а Путін грає роль Гітлера. Очільник МЗС наголосив, що необхідно протистояти злу, а не заспокоювати диктатора.

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"Ми повинні протистояти злу"

Камерон зазначив, що війна в Україні залишається для нього абсолютним пріоритетом номер один. Наголосив, що це виклик "нашого покоління".

Це все одно, що бути міністром закордонних справ чи лідером у Європі в 1930-х роках. Ми не повинні заспокоювати Путіна. Ми повинні протистояти злу, яке представляє його вторгнення,

– підкреслив глава МЗС.

Також додав, необхідно продемонструвати упродовж 2024 року, що Путін не перемагає.

Якщо Путіна не зупинити, він повернеться за добавкою