Камерон також зазначив, що Велика Британія вже надала Україні гуманітарну та економічну допомогу на суму понад 4,7 мільярда фунтів стерлінгів. Попри це, Сполучене Королівство продовжить надавати підтримку.

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Камерон сказав про допомогу Україні від Британії

Відповідаючи на запитання у Палаті Лорді, міністр Девід Камерон наголосив на значній військовій допомозі, яку Великобританія надала Україні, у розмірі значних 4,6 мільярда фунтів стерлінгів. Камерон наголосив на важливості цієї допомоги та запевнив, що вона збережеться й надалі.

Визнаючи складні умови на українському полі бою, глава британського МЗС підкреслив успішний опір українських військ російській агресії в Чорному морі.

Відповідаючи на запитання про прогнозовані витрати України на озброєння у 2024 році, Камерон заявив, що не може назвати точну цифру. При цьому він підтвердив, що підтримка, яку надає Великобританія, залишиться на тому ж рівні, якщо не більше.

Міністр також пояснив, що допомога Великої Британії буде орієнтована саме на потреби України.

Девід Камерон повернувся у британський уряд