Кэмерон также отметил, что Великобритания уже предоставила Украине гуманитарную и экономическую помощь на сумму более 4,7 млрд фунтов стерлингов. Несмотря на это Соединенное Королевство продолжит оказывать поддержку.

К теме Охотники за "Шахедами" и Ка-52: Британия передала Украине новые ракеты

Кэмерон сказал о помощи Украине от Британии

Отвечая на вопрос в Палате Лорде, министр Дэвид Кэмерон отметил значительную военную помощь, которую Великобритания предоставила Украине, в размере значительных 4,6 миллиарда фунтов стерлингов. Кэмерон отметил важность этой помощи и заверил, что она сохранится и дальше.

Признавая сложные условия на украинском поле боя, глава британского МИД подчеркнул успешное сопротивление украинских войск российской агрессии в Черном море.

Отвечая на вопрос о прогнозируемых расходах Украины на вооружение в 2024 году, Кэмерон заявил, что не может назвать точную цифру. При этом он подтвердил, что поддержка, оказываемая Великобританией, останется на том же уровне, если не больше.

Министр также пояснил, что помощь Великобритании будет ориентирована именно на нужды Украины.

Дэвид Кэмерон вернулся в британское правительство