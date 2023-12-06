Кэмерон также отметил, что Великобритания уже предоставила Украине гуманитарную и экономическую помощь на сумму более 4,7 млрд фунтов стерлингов. Несмотря на это Соединенное Королевство продолжит оказывать поддержку.
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Кэмерон сказал о помощи Украине от Британии
Отвечая на вопрос в Палате Лорде, министр Дэвид Кэмерон отметил значительную военную помощь, которую Великобритания предоставила Украине, в размере значительных 4,6 миллиарда фунтов стерлингов. Кэмерон отметил важность этой помощи и заверил, что она сохранится и дальше.
Признавая сложные условия на украинском поле боя, глава британского МИД подчеркнул успешное сопротивление украинских войск российской агрессии в Черном море.
Отвечая на вопрос о прогнозируемых расходах Украины на вооружение в 2024 году, Кэмерон заявил, что не может назвать точную цифру. При этом он подтвердил, что поддержка, оказываемая Великобританией, останется на том же уровне, если не больше.
Министр также пояснил, что помощь Великобритании будет ориентирована именно на нужды Украины.
Дэвид Кэмерон вернулся в британское правительство
- Глава британского правительства Риши Сунак решил вернуть в передовую политику бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона. Его назначили министром иностранных дел страны.
- Он занял этот пост после того, как на бывшего главу МИДа Джеймса Клеверли перевели на должность министра внутренних дел. В то же время скандальная глава МВД Суэлла Браверман была уволена с должности.
- Стоит отметить, что Кэмерон свой первый рабочий визит за границу в новой должности совершил 16 ноября в Украину. Он прибыл в Киев, чтобы заверить нашу власть в поддержке Лондона.
- Дэвид Кэмерон является довольно давним игроком в правительстве Великобритании. Что известно о бывшем главе правительства и нынешнем министре иностранных дел Британии – читайте в материале.