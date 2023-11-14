В правительстве тори Кэмерон займет важный пост – возглавит Министерстов иностранных дел. 24 Канал напоминает основные моменты биографии г-на Кэмерона, его роль в отношениях с Украиной и связи с Китаем.

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Отличник, представитель британской "золотой молодежи" и цель для вербовки КГБ

Дэвид Кэмерон родился 9 октября 1966 года в Лондоне, в зажиточной семье представителей высшего света Британии.



Дэвид Кэмерон в подростковом возрасте / фото Daily Mail

Обратите внимание! Сейчас его официальное состояние составляет несколько миллионов фунтов стерлингов, большинство из этих денег – наследство. Кэмерон не имеет наследственных аристократических титулов, однако может похвастаться довольно интересной родословной.



Свой род Кэмероны ведут от внебрачной дочери английского короля Уильяма Четвертого. Таким образом, Дэвид Кэмерон является семиюродным кузеном действующего британского монарха Чарльза Третьего. При этом у политика есть также шотландские, валлийские и еврейские корни.

В роду Кэмерона было немало успешных бизнесменов, его еврейские предки вели бизнес с Ротшильдами и заработали миллионы на неравноценной торговле с Китаем в 19 веке. Другим традиционным семейным делом была политика – в абсолютном большинстве предки Кэмерона было тори, то есть представителями консервативной партии. Таким образом, политика можно считать наследственным консерватором и любителем вести дела с Китаем.

Кэмерон получил качественное и дорогостоящее образование в лучших британских частных школах. Был отличником, следуя семейной традиции – поступил в Итонский колледж, где проявил особые успехи в изучении истории искусств.

Там же случился первый известный скандал с участием Дэвида – его поймали за курением марихуаны. Это было начало 1980-х, и тогда благодаря связям семьи удалось эту историю замять, чтобы Дэвид имел шанс стать Another Brick in the Wall, но в несколько иной стене, чем пел выпускник Кембриджширской школы для мальчиков Роджер Уотерс.



Дэвид Кэмерон (второй слева) с друзьями на балу влюбленных в Оксфорде в 1987 году / фото Dafydd Jones

После окончания Итона и поступления в Оксфорд у Кэмерона был почти годичный перерыв в учебе (1985 год). За это время он успел побыть ассистентом у своего крестного – политика и депутата парламента, Кэмерон присутствовал на дебатах в Палате общин и даже помогал в подготовке некоторых материалов. Также Кэмерон успел попутешествовать – посетил Гонконг, тогда принадлежавший Великобритании, а также СССР, где власть все еще удерживали коммунисты.

О своем визите в СССР Кэмерон публично рассказал BBC в 2006 году. Оказалось, что юноша улетел из Москвы в Ялту вместе с товарищем, где их пытались прямо на пляже завербовать агенты КГБ (советская спецслужба – 24 Канал).

Любопытно! Вербовать талантливую и перспективную молодежь – давняя традиция советских и российских спецслужб. К примеру, практически по той же схеме КГБ когда-то пыталось завербовать действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В оксфордском Брейсноуз Колледже Кэмерон изучал философию, экономику и политологию и проявил себя как чрезвычайно способный студент, заметно выделявшийся среди других. В 1988 году Кэмерон получил степень бакалавра с отличием. Позже также получит степень магистра.

В студенческие годы Дэвид Кэмерон не отказывал себе в традиционных молодежных развлечениях, алкоголе и легких наркотиках. Он был членом элитного закрытого клуба студентов Оксфорда под названием Bullingdon Club, кстати, одновременно с Борисом Джонсоном. Британские СМИ очень тонко этот факт обыграли и выпустили документалку под названием When Boris Met Dave, обыгрывая название культовой комедии "Когда Гарри встретил Салли".

Bullingdon Club имеет неоднозначную репутацию сборища "мажоров", которые творят все что заблагорассудится. И если 100 лет назад во времена Берти Вустера это вызвало ироническую улыбку, то сейчас Кэмерону пришлось извиняться и заявлять, что нынче он никогда не вступил бы в такой клуб.

Сочетать разгульную, богемную жизнь с чрезвычайными успехами в учебе – это незаурядное достижение, свидетельствующее как об интеллекте, так и о трудоспособности и физическом здоровье. Позже эти навыки помогут Кэмерону, ведь его способность работать по 12 – 20 часов в сутки без потери качества станет легендарной.



Эту уникальную способность Кэмерон припомнили на выборах 2005 года, когда его обвинили в употреблении кокаина для поддержания тонуса. Впрочем, политик обернул все в свою пользу, когда сказал, что это дело прошлого, и вообще "все это раньше делали".

Начало политической карьеры

После получения диплома Кэмерон решил пойти в политику и начал делать первые шаги в аналитическом центре Консервативной партии. Через несколько лет молодого таланта ожидало повышение – у него была командировка на Даунинг-стрит, где он имел возможность работать в команде премьера Джона Мэйджора. Тогда же о молодом политике впервые написали британские газеты.

Впоследствии Кэмерон работал специальным советником правительства тори, сначала – в Государственном Казначействе, а затем – в Министерстве внутренних дел. В 1994 году Кэмерон перешел на работу в медиакорпорацию Carlton Communications на позицию директора по корпоративным вопросам. Опыт в бизнесе и медиа вдохновил Кэмерон на возвращение в политику.

В 1997 году он принял участие в выборах в Палату общин (в 1994 году баллотироваться ему помешал курьез – Кэмерон не успел на дебаты из-за задержки движения поездов). Опыт был неудачным, но Кэмерон не остановился и наконец-то победил в 2001. Победу в Оксфордшире молодому политику принесла активная медийная кампания, Кэмерон сам писал колонки в газеты, где не боялся жестко критиковать конкурентов, среди которых были и его бывшие товарищи. Интересно, что краеуголным камнем кампании стала дискуссия о запрете охоты на лис.

В парламенте Кэмерон стал членом парламентского комитета по внутренним делам. Эта позиция позволила ему зарекомендовать себя как молодую звезду и будущую надежду консерваторов. В 2003 году Кэмерон уже стал заместителем главы партии. Он занимался вопросами местного самоуправления. Поражение тори на выборах не отразилось на Кэмероне отрицательно – он получил важный пост министра образования теневого кабинета оппозиции и использовал этот пост для дальнейшего карьерного роста. Осенью 2005 года он победил на партийных "праймериз" консерваторов и стал лидером партии тори с результатом 78% поддержки.



Борис Джонсон и Дэвид Кэмерон / фото PA

Лидер оппозиции

Нулевые были для консерваторов не лучшим временем – британцы, уставшие от наследников Маргарет Тэтчер, голосовали за лейбористов. Таким образом тори получили роль оппозиции. Это время Кэмерон использовал для реформ внутри собственной партии, увеличивал представительство женщин, а также членов этнических меньшинств.

В результате обновления тори сместились в "центр" и кое-где несколько "полевели". Далее оставалось ждать ошибок от власти и ее лидера Гордона Брауна, а также критиковать и набирать баллы поддержки в качестве лидера теневых кабинетов.

На выборах в 2010 году консерваторы одержали большую победу и вместе с либеральными демократами образовали коалицию, лидером которой и 75-м премьер-министром Великобритании стал Дэвид Кэмерон.

Премьер-министр, Brexit и Китай

Деятельность Дэвида Кэмерона на посту премьера требует, пожалуй, отдельной статьи. Это была мощная фигура и политик с огромным авторитетом. Он претендовал на роль мирового лидера и консенсусного топа в ЕС (позже эту роль займет Ангела Меркель). Успешная лондонская Олимпиада 2012 года стала триумфом лично Кэмерона и сделала политика одним из самых успешных британских премьеров.

Кэмерон отметился тесным сотрудничеством с Китаем, который тогда переживал стремительный экономический взлет. За годы премьерства Кэмерона Китай увеличил свои торговые, финансовые и политические связи с Великобританией, а сам Кэмерон выступал фактически лоббистом китайской программы. "Один пояс – один путь", за что уже тогда подвергался критике.

Высокий полет Дэвида Кэмерона прервал "черный лебедь" под названием Brexit. Несмотря на то, что Великобритания была в ЕС фактически на особом привилегированном положении, британские власти все же вынуждены были реагировать на результаты плебисцита летом 2016 года, когда 51,9 % британцев заявили о желании выйти из ЕС. Для Кэмерона, который инициировал референдум, чтобы зафиксировать свою поддержку, это стало ударом ниже пояса.

Справка! Референдум – важный инструмент для Кэмерона и консерваторов. Так, например, в 2013 году благодаря плебисциту на Фолклендских островах, где 99% жителей архипелага проголосовали за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства, удалось эффектно победить в давнем споре с Аргентиной.



В 2014 году Кэмерон санкционировал подобный референдум в Шотландии и снова праздновал победу. А вот в 2016 году правительство Кэмерона не учло силу соцсетей и их алгоритмов, из-за чего и пострадало.

Несмотря на успехи на внутренней и внешней аренах, он вынужден был уйти в отставку и объявил о политической пенсии. Фиаско Кэмерона на референдуме очень негативно повлияло на оценку его наследия как политика. Сейчас, несмотря на очевидные успехи за 6 лет Кэмерона у власти и 11 лет на посту лидера Консервативной партии, именно Brexit будет тем, что запомнят как главное событие его правления.

При этом, несмотря на всю неоднозначность выхода Великобритании из ЕС, для Украины это был, например, положительный шаг, ведь позволил Лондону активизировать помощь Украине в начале полномасштабного вторжения России и не учитывать бюрократические препятствия из Брюсселя.



Возможно, именно этот момент стал решающим для Украины весной 2022 года и позволил выстоять тогда, когда было тяжелее всего.

Китайские симпатии

После выхода на пенсию Дэвид Кэмерон уже мог не прятать свои симпатии к Китаю и продолжил лоббировать амбициозные проекты КНР. Фактически он стал для Пекина тем, кем был Герхард Шредер, еще один тяжеловес европейской политики, для России.

В 2023 году издание Politico выпустило разгромную статью, в которой прямо связало Кэмерона с китайским планом экономической и политической экспансии на Шри-Ланке. Издание утверждало, что КНР привлекла британца в качестве посредника для контактов по финансированию строительства порта в Коломбо арабскими монархиями Персидского залива.

На пенсии Дэвид Кэмерон, в отличие от Диоклетиана, капусту не выращивал, но работу имел. Речь идет о крупном инфраструктурном проекте в самой Британии – он выступает как лоббист и идеолог построения скоростной железнодорожной линии HS2, которая должна соединить Лондон с северной Англией. Дела в проекте сейчас идут не слишком успешно – правительство постоянно пытается "порезать" бюджет и "режет" целые линии. Вот, что очень беспокоит Кэмерона, который даже прервал свое политическое молчание и, в частности, признал, что его добровольный политический "самобан" был ошибкой (кстати, где-то так же, похоже, размышляет и 73-й премьер Королевства Тони Блэр).

При этом кризис в Консервативной партии, который не смогли преодолеть его преемники Тереза Мэй, Борис Джонсон и Лиз Трасс, сделал акции Кэмерона высокими. По данным августовского опроса BMG Research, Кэмерон был вторым по популярности после Бориса Джонсона среди представителей консерваторов (20% против 23%). При этом действующий премьер Риши Сунак имел только 17% поддержки.

Именно поэтому Сунак решил сыграть на опережение и, когда появилась возможность, провел ротации в правительстве, в результате которых Джеймс Клеверли перешел с поста министра внешних дел на дела внутренние, а освободившуюся вакансию занял Кэмерон. Для этого ему предоставили кресло в Палате лордов и титул пожизненного пера. Кроме того, с 2005 года Кэмерон имеет пожизненное звание "Высокоблагородного" (The Right Honourable).

Дипломат. Кэмерон и Украина

Назначение Кэмерона на пост Государственного секретаря Его Величества по иностранным и делам Содружества наций (именно так звучит полное название должности, которую не британские СМИ традиционно называют министерской) неслучайно. Кэмерон – опытный политик, обладающий большими связями и авторитетом, а потому может говорить со всеми лидерами мира на равных.

За годы премьерства Кэмерона Великобритания была очень активной в мире – страна была частью коалиционных войск и участвовала в войнах в Ираке, Ливии и Афганистане, а также Великобритания участвовала в войне против ИГИЛ в Ираке и Сирии.

По желанию Кэмерон может быть решительным и жестким. Летом 2014 года он отказался публично пожать руку Путину во время переговоров. Также Кэмерон призвал к введению жестких санкций против России и активной помощи Украине.



Дэвид Кэмерон и Владимир Путин / фото PA

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Этот показательный шаг должен стать мощным сигналом для мира, однако, к сожалению, не стал. Тогда мир избрал страусиную позицию Меркель и Обамы, которые решили, что агрессора лучше будет "умиротворить". Последствия этой роковой ошибки мы видим сейчас.

Россия пытается заставить Украину отказаться от своего демократического выбора под дулом автомата,

– Дэвид Кэмерон 1 сентября 2014 года дает абсолютно верную оценку событиям в Украине.

В 2014 году Кэмерон не решился оказать Украине военную помощь, однако уже в 2015-м он заявил, что Королевство направит в Украину военных инструкторов. Позже, уже после отставки Кэмерона, его преемники продолжат этот курс, а Великобритания будет одним из локомотивов помощи Украине в отражении российского нашествия.

Возвращение Кэмерона в активную политику можно назвать своевременным. Новый министр имеет твердую позицию по отношению к России, в то же время он имеет и тесные связи со старшим партнером Москвы – Китаем. Последний сейчас в глазах Запада превращается в новую “империю зла” (многочисленные шпионские скандалы с участием КНР и его агентов в самой Британии этому доказательство), однако, по-видимому, до сих пор стремится сохранить лицо. В этих обстоятельствах появление Кэмерона во главе МИД довольно мощный сигнал.

Сам министр иностранных дел уже очертил основные вызовы, ответы на которые он будет искать – это война в Украине и очередной конфликт на Ближнем Востоке.

Мы сталкиваемся с пугающим набором международных проблем, включая войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке. В настоящее время глубоких глобальных перемен для нашей страны важно стоять рядом с нашими союзниками, укреплять наши партнерские отношения и следить за тем, чтобы наш голос был услышан,

– Дэвид Кэмерон в соцсети Х демонстрирует, что держит руку на пульсе событий в мире.

Семейная трагедия и личная жизнь

В детстве Дэвид любил шоу Бенни Хилла и слушал Боба Дилана.

В настоящее время Дэвид Кэмерон женат на Саманте Шеффилд, которая, как и он сам, является представительницей британской элиты. Пара обручилась в 1996 году, у супругов родилось 4 детей.



Дэвид Кэмерон с семьей / фото AFP

Старший сын политика – Иван Реджинальд Ян – появился на свет с многочисленными болезнями – детским церебральным параличом и эпилепсией. Ребенок умер в возрасте 6 лет, большую часть из которых мальчик был прикован к постели и даже не мог говорить, только смотреть.



Смерть сына стала страшной трагедией и шоком для родителей, а затем привела к длительной депрессии. "Я любил Ивана всем сердцем", – заявил впоследствии Дэвид Кэмерон. Сам политик после рождения сына взял декретный отпуск, что повлекло за собой значительный резонанс в СМИ.





Сын Дэвида Кэмерон Иван / фото Roger Taylor / REX

В настоящее время Кэмероны воспитывают двух дочерей Нэнси Гвен (родилась в 2004 году) и Флоренс Энделлион (родилась в 2010 году) и сына Артура Элвена (родился в 2006 году).

В свободное от работы время политик занимается спортом – предпочитает бег и велосипед, причем начал ездить на работу на 2 колесах на несколько лет раньше, чем Борис Джонсон, а также болеет за бирмингемскую "Астон Виллу" и является фанатом крикета.