В правительстве тори Кэмерон займет важный пост – возглавит Министерстов иностранных дел. 24 Канал напоминает основные моменты биографии г-на Кэмерона, его роль в отношениях с Украиной и связи с Китаем.

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Дэвид Кэмерон родился 9 октября 1966 года в Лондоне, в зажиточной семье представителей высшего света Британии.

Дэвид Кэмерон в юности
Дэвид Кэмерон в подростковом возрасте / фото Daily Mail

В роду Кэмерона было немало успешных бизнесменов, его еврейские предки вели бизнес с Ротшильдами и заработали миллионы на неравноценной торговле с Китаем в 19 веке. Другим традиционным семейным делом была политика – в абсолютном большинстве предки Кэмерона было тори, то есть представителями консервативной партии. Таким образом, политика можно считать наследственным консерватором и любителем вести дела с Китаем.

Кэмерон получил качественное и дорогостоящее образование в лучших британских частных школах. Был отличником, следуя семейной традиции – поступил в Итонский колледж, где проявил особые успехи в изучении истории искусств.

  • Там же случился первый известный скандал с участием Дэвида – его поймали за курением марихуаны. Это было начало 1980-х, и тогда благодаря связям семьи удалось эту историю замять, чтобы Дэвид имел шанс стать Another Brick in the Wall, но в несколько иной стене, чем пел выпускник Кембриджширской школы для мальчиков Роджер Уотерс.

Дэвид Кэмерон молодой
Дэвид Кэмерон (второй слева) с друзьями на балу влюбленных в Оксфорде в 1987 году / фото Dafydd Jones

  • После окончания Итона и поступления в Оксфорд у Кэмерона был почти годичный перерыв в учебе (1985 год). За это время он успел побыть ассистентом у своего крестного – политика и депутата парламента, Кэмерон присутствовал на дебатах в Палате общин и даже помогал в подготовке некоторых материалов. Также Кэмерон успел попутешествовать – посетил Гонконг, тогда принадлежавший Великобритании, а также СССР, где власть все еще удерживали коммунисты.

О своем визите в СССР Кэмерон публично рассказал BBC в 2006 году. Оказалось, что юноша улетел из Москвы в Ялту вместе с товарищем, где их пытались прямо на пляже завербовать агенты КГБ (советская спецслужба – 24 Канал).

В оксфордском Брейсноуз Колледже Кэмерон изучал философию, экономику и политологию и проявил себя как чрезвычайно способный студент, заметно выделявшийся среди других. В 1988 году Кэмерон получил степень бакалавра с отличием. Позже также получит степень магистра.

В студенческие годы Дэвид Кэмерон не отказывал себе в традиционных молодежных развлечениях, алкоголе и легких наркотиках. Он был членом элитного закрытого клуба студентов Оксфорда под названием Bullingdon Club, кстати, одновременно с Борисом Джонсоном. Британские СМИ очень тонко этот факт обыграли и выпустили документалку под названием When Boris Met Dave, обыгрывая название культовой комедии "Когда Гарри встретил Салли".

Bullingdon Club имеет неоднозначную репутацию сборища "мажоров", которые творят все что заблагорассудится. И если 100 лет назад во времена Берти Вустера это вызвало ироническую улыбку, то сейчас Кэмерону пришлось извиняться и заявлять, что нынче он никогда не вступил бы в такой клуб.

После получения диплома Кэмерон решил пойти в политику и начал делать первые шаги в аналитическом центре Консервативной партии. Через несколько лет молодого таланта ожидало повышение – у него была командировка на Даунинг-стрит, где он имел возможность работать в команде премьера Джона Мэйджора. Тогда же о молодом политике впервые написали британские газеты.

Впоследствии Кэмерон работал специальным советником правительства тори, сначала – в Государственном Казначействе, а затем – в Министерстве внутренних дел. В 1994 году Кэмерон перешел на работу в медиакорпорацию Carlton Communications на позицию директора по корпоративным вопросам. Опыт в бизнесе и медиа вдохновил Кэмерон на возвращение в политику.

В 1997 году он принял участие в выборах в Палату общин (в 1994 году баллотироваться ему помешал курьез – Кэмерон не успел на дебаты из-за задержки движения поездов). Опыт был неудачным, но Кэмерон не остановился и наконец-то победил в 2001. Победу в Оксфордшире молодому политику принесла активная медийная кампания, Кэмерон сам писал колонки в газеты, где не боялся жестко критиковать конкурентов, среди которых были и его бывшие товарищи. Интересно, что краеуголным камнем кампании стала дискуссия о запрете охоты на лис.

В парламенте Кэмерон стал членом парламентского комитета по внутренним делам. Эта позиция позволила ему зарекомендовать себя как молодую звезду и будущую надежду консерваторов. В 2003 году Кэмерон уже стал заместителем главы партии. Он занимался вопросами местного самоуправления. Поражение тори на выборах не отразилось на Кэмероне отрицательно – он получил важный пост министра образования теневого кабинета оппозиции и использовал этот пост для дальнейшего карьерного роста. Осенью 2005 года он победил на партийных "праймериз" консерваторов и стал лидером партии тори с результатом 78% поддержки.

Борис Джонсон и Дэвид Кэмерон
Борис Джонсон и Дэвид Кэмерон / фото PA

Нулевые были для консерваторов не лучшим временем – британцы, уставшие от наследников Маргарет Тэтчер, голосовали за лейбористов. Таким образом тори получили роль оппозиции. Это время Кэмерон использовал для реформ внутри собственной партии, увеличивал представительство женщин, а также членов этнических меньшинств.

В результате обновления тори сместились в "центр" и кое-где несколько "полевели". Далее оставалось ждать ошибок от власти и ее лидера Гордона Брауна, а также критиковать и набирать баллы поддержки в качестве лидера теневых кабинетов.

На выборах в 2010 году консерваторы одержали большую победу и вместе с либеральными демократами образовали коалицию, лидером которой и 75-м премьер-министром Великобритании стал Дэвид Кэмерон.

Деятельность Дэвида Кэмерона на посту премьера требует, пожалуй, отдельной статьи. Это была мощная фигура и политик с огромным авторитетом. Он претендовал на роль мирового лидера и консенсусного топа в ЕС (позже эту роль займет Ангела Меркель). Успешная лондонская Олимпиада 2012 года стала триумфом лично Кэмерона и сделала политика одним из самых успешных британских премьеров.

Кэмерон отметился тесным сотрудничеством с Китаем, который тогда переживал стремительный экономический взлет. За годы премьерства Кэмерона Китай увеличил свои торговые, финансовые и политические связи с Великобританией, а сам Кэмерон выступал фактически лоббистом китайской программы. "Один пояс – один путь", за что уже тогда подвергался критике.

Высокий полет Дэвида Кэмерона прервал "черный лебедь" под названием Brexit. Несмотря на то, что Великобритания была в ЕС фактически на особом привилегированном положении, британские власти все же вынуждены были реагировать на результаты плебисцита летом 2016 года, когда 51,9 % британцев заявили о желании выйти из ЕС. Для Кэмерона, который инициировал референдум, чтобы зафиксировать свою поддержку, это стало ударом ниже пояса.

Несмотря на успехи на внутренней и внешней аренах, он вынужден был уйти в отставку и объявил о политической пенсии. Фиаско Кэмерона на референдуме очень негативно повлияло на оценку его наследия как политика. Сейчас, несмотря на очевидные успехи за 6 лет Кэмерона у власти и 11 лет на посту лидера Консервативной партии, именно Brexit будет тем, что запомнят как главное событие его правления.

После выхода на пенсию Дэвид Кэмерон уже мог не прятать свои симпатии к Китаю и продолжил лоббировать амбициозные проекты КНР. Фактически он стал для Пекина тем, кем был Герхард Шредер, еще один тяжеловес европейской политики, для России.

На пенсии Дэвид Кэмерон, в отличие от Диоклетиана, капусту не выращивал, но работу имел. Речь идет о крупном инфраструктурном проекте в самой Британии – он выступает как лоббист и идеолог построения скоростной железнодорожной линии HS2, которая должна соединить Лондон с северной Англией. Дела в проекте сейчас идут не слишком успешно – правительство постоянно пытается "порезать" бюджет и "режет" целые линии. Вот, что очень беспокоит Кэмерона, который даже прервал свое политическое молчание и, в частности, признал, что его добровольный политический "самобан" был ошибкой (кстати, где-то так же, похоже, размышляет и 73-й премьер Королевства Тони Блэр).

При этом кризис в Консервативной партии, который не смогли преодолеть его преемники Тереза Мэй, Борис Джонсон и Лиз Трасс, сделал акции Кэмерона высокими. По данным августовского опроса BMG Research, Кэмерон был вторым по популярности после Бориса Джонсона среди представителей консерваторов (20% против 23%). При этом действующий премьер Риши Сунак имел только 17% поддержки.

Именно поэтому Сунак решил сыграть на опережение и, когда появилась возможность, провел ротации в правительстве, в результате которых Джеймс Клеверли перешел с поста министра внешних дел на дела внутренние, а освободившуюся вакансию занял Кэмерон. Для этого ему предоставили кресло в Палате лордов и титул пожизненного пера. Кроме того, с 2005 года Кэмерон имеет пожизненное звание "Высокоблагородного" (The Right Honourable).

Назначение Кэмерона на пост Государственного секретаря Его Величества по иностранным и делам Содружества наций (именно так звучит полное название должности, которую не британские СМИ традиционно называют министерской) неслучайно. Кэмерон – опытный политик, обладающий большими связями и авторитетом, а потому может говорить со всеми лидерами мира на равных.

За годы премьерства Кэмерона Великобритания была очень активной в мире – страна была частью коалиционных войск и участвовала в войнах в Ираке, Ливии и Афганистане, а также Великобритания участвовала в войне против ИГИЛ в Ираке и Сирии.

По желанию Кэмерон может быть решительным и жестким. Летом 2014 года он отказался публично пожать руку Путину во время переговоров. Также Кэмерон призвал к введению жестких санкций против России и активной помощи Украине.

Дэвид Кэмерон и Владимир Путин
Дэвид Кэмерон и Владимир Путин / фото PA

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Этот показательный шаг должен стать мощным сигналом для мира, однако, к сожалению, не стал. Тогда мир избрал страусиную позицию Меркель и Обамы, которые решили, что агрессора лучше будет "умиротворить". Последствия этой роковой ошибки мы видим сейчас.

Россия пытается заставить Украину отказаться от своего демократического выбора под дулом автомата,
– Дэвид Кэмерон 1 сентября 2014 года дает абсолютно верную оценку событиям в Украине.

  • В 2014 году Кэмерон не решился оказать Украине военную помощь, однако уже в 2015-м он заявил, что Королевство направит в Украину военных инструкторов. Позже, уже после отставки Кэмерона, его преемники продолжат этот курс, а Великобритания будет одним из локомотивов помощи Украине в отражении российского нашествия.
  • Возвращение Кэмерона в активную политику можно назвать своевременным. Новый министр имеет твердую позицию по отношению к России, в то же время он имеет и тесные связи со старшим партнером Москвы – Китаем. Последний сейчас в глазах Запада превращается в новую “империю зла” (многочисленные шпионские скандалы с участием КНР и его агентов в самой Британии этому доказательство), однако, по-видимому, до сих пор стремится сохранить лицо. В этих обстоятельствах появление Кэмерона во главе МИД довольно мощный сигнал.

Сам министр иностранных дел уже очертил основные вызовы, ответы на которые он будет искать – это война в Украине и очередной конфликт на Ближнем Востоке.

Мы сталкиваемся с пугающим набором международных проблем, включая войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке. В настоящее время глубоких глобальных перемен для нашей страны важно стоять рядом с нашими союзниками, укреплять наши партнерские отношения и следить за тем, чтобы наш голос был услышан,
– Дэвид Кэмерон в соцсети Х демонстрирует, что держит руку на пульсе событий в мире.

В детстве Дэвид любил шоу Бенни Хилла и слушал Боба Дилана.

В настоящее время Дэвид Кэмерон женат на Саманте Шеффилд, которая, как и он сам, является представительницей британской элиты. Пара обручилась в 1996 году, у супругов родилось 4 детей.

Дэвид Кэмерон семья, личная жизнь
Дэвид Кэмерон с семьей / фото AFP

В настоящее время Кэмероны воспитывают двух дочерей Нэнси Гвен (родилась в 2004 году) и Флоренс Энделлион (родилась в 2010 году) и сына Артура Элвена (родился в 2006 году).

В свободное от работы время политик занимается спортом – предпочитает бег и велосипед, причем начал ездить на работу на 2 колесах на несколько лет раньше, чем Борис Джонсон, а также болеет за бирмингемскую "Астон Виллу" и является фанатом крикета.