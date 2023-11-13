Журналісти видання The Guardian зазначили, що Кемерон повернувся на політичний олімп після семирічної перерви. Зокрема, він очолить міністерство закордонних справ Британії.

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Кемерон повернувся в уряд як міністр

Автори матеріалу зазначили, що Кемерон "приголомшливо повернувся" до уряду Великої Британії. За їхніми словами, це підкреслило готовність нинішнього прем'єр-міністра країни Ріші Сунака ризикувати, щоб повернути підтримку його однопартійців.

Журналісти підкреслили, що Кемерон приєднається до уряду в рамках ширшої перестановки, під час якої Суеллу Браверман було звільнено з посади міністра внутрішніх справ і замінено міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі.

Тож тепер Кемерон має очолити міністерство закордонних справ Сполученого Королівства. Він підтвердив це у своєму дописі у соцмережі Х, раніше відомій, як твітер, сказавши, що світ зіткнувся з "надскладною низкою міжнародних викликів", включаючи війну в Україні та на Близькому Сході.

Останні сім років я був поза передовою політикою, але сподіваюся, що мій досвід як лідера консерваторів протягом одинадцяти років і прем'єр-міністра протягом шести – стане у пригоді прем'єр-міністру (Ріші Сунаку – 24 Канал) впоратися з цими життєво важливими викликами,

– написав Кемерон.

Автори матеріалу розповіли, що Кемерон пішов у відставку у 2016 році після поразки на референдумі щодо брексіту, але, згідно з повідомленнями, у 2018 році сказав друзям, що хоче повернутися до передової політики, бажано як міністр закордонних справ.

Варто зазначити, що Кемерон критикував деякі рішення Ріші Сунака. Зокрема, про скасування лінії високошвидкісного поїзда між Бірмінгемом і Манчестером і про відмову від збереження зобов'язання витрачати 0,7% валового національного доходу на міжнародну допомогу, яке новий очільник британського уряду відхилив.

Однак Кемерон сказав у своїй заяві, що хоч і не погоджувався з деякими рішеннями Сунака, йому ясно, що він є "сильним і здібним прем'єр-міністром, який демонструє зразкове лідерство у важкий час".

"Я хочу допомогти йому забезпечити безпеку та процвітання, яких потребує наша країна, і бути частиною найсильнішої можливої ​​команди, яка служить Сполученому Королівству та яку можна буде представити країні під час загальних виборів", – зауважив новий очільник МЗС Британії.

Журналісти наголосили, що рішення Сунака повернути Кемерона, ймовірно, сподобається поміркованим членам Консервативної партії, які були налякані агресивною правою риторикою Браверман щодо питань імміграції, поліції та проблеми бездомних.

Водночас автори наголосили, що таке рішення може навпаки посилити гнів правих представників партії, особливо враховуючи, що останнім значущим політичним кроком Кемерона було очолити невдалу кампанію за те, щоб залишитися в ЄС.

Браверман втрапила у великий скандал

Журналісти CNN розповіли, що Суелла Браверман обіймала посаду міністра внутрішніх справ Сунака протягом усього терміну перебування на Даунінг-стріт. Однак її конфронтаційна риторика щодо мігрантів, протестувальників, поліції та навіть бездомних спричинила розбіжності в уряді.

Так, нещодавно вона викликала критику, звинувативши лондонську поліцію у застосуванні "подвійних стандартів" у тому, як вони керують протестами. Зокрема, вона засудила пропалестинський марш, який, за словами Даунінг-стріт, не дозволяв провести Сунак.

Зрештою 11 листопада крайні праві протестувальники зіткнулися з поліцією в центрі Лондона після того, як Браверман назвала пропалестинську демонстрацію "маршем ненависті", розпаливши напруженість навколо мітингу.

Автори матеріалу наголошують, що Браверман довгий час намагалася схвилювати праві низи групи популістськими повідомленнями та стати обличчям жорсткої позиції Британії проти нелегальних іммігрантів.

Зокрема, під керівництвом Сунака Браверман очолила ініціативу щодо обмеження переправ на невеликих човнах, які здійснюють шукачі притулку. Основний урядовий законопроєкт про нелегальну міграцію, схвалений депутатами Британії на початку цього року, фактично надає право депортувати будь-кого, хто нелегально прибуває до Сполученого Королівства.