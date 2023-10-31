Міністр оборони Британії Грант Шаппс пообіцяв, що Британія буде нарощувати кількість військової допомоги для України.
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Британія обіцяє і надалі підтримувати Україну
Грант Шаппс заявив, що Британія надасть більше військової допомоги Україні та об'єднає союзників, щоб дати Києву все необхідне для перемоги. Він наголосив, що його країна ніколи не дозволить, щоб світ забув про потреби України.
Путін сподівається, що світ забуде про нагальну потребу підтримати Україну. Велика Британія ніколи не дозволить цьому статися – ми надамо більше військової підтримки та об'єднаємо наших союзників, щоб Україну отримала те, що їй потрібно для перемоги. Це було моє сьогоднішнє повідомлення до українського віцепрем'єр-міністра,
– сказав він.
Тим часом міжнародні партнери продовжують надавати Україні військову допомогу. Зокрема за останні кілька днів нові пакети допомоги надійшли з Німеччини, Данії та США.
Україна отримала нові пакети військової допомоги
- До слова, кілька днів тому, 27 жовтня, Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM дальнього радіуса дії, ракети до IRIS-T, касетні боєприпаси M26 для HIMARS, радіолокаційна станція, різні види техніки та амуніція.
- США 26 жовтня оголосили про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 150 мільйонів євро. Зокрема до пакета увійшли боєприпаси для систем ППО NASAMS, зенітні ракети Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, системи Javelin і понад 2 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї.
- Того ж дня новий пакет допомоги передала Данія, на суму понад 522 мільйони доларів. До пакета увійшли артилерія, бойові машини БМП-2, танки Т-72ЕА, броньована інженерно-евакуаційна техніка, безпілотники та стрілецька зброя.