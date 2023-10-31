Министр обороны Британии Грант Шаппс пообещал, что Великобритания будет наращивать количество военной помощи для Украины.
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Британия обещает и дальше поддерживать Украину
Грант Шаппс заявил, что Великобритания предоставит больше военной помощи Украине и объединит союзников, чтобы дать Киеву все необходимое для победы. Он подчеркнул, что его страна никогда не позволит, чтобы мир забыл о потребностях Украины.
Путин надеется, что мир забудет о неотложной необходимости поддержать Украину. Великобритания никогда не позволит этому произойти – мы предоставим больше военной поддержки и объединим наших союзников, чтобы Украина получила то, что ей нужно для победы. Это было мое сегодняшнее сообщение к украинскому вице-премьер-министру,
– сказал он.
Тем временем международные партнеры продолжают оказывать Украине военную помощь. В частности, за последние несколько дней новые пакеты помощи поступили из Германии, Дании и США.
Украина получила новые пакеты военной помощи
- К слову, несколько дней назад, 27 октября, Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В него вошли зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM дальнего радиуса действия, ракеты IRIS-T, кассетные боеприпасы M26 для HIMARS, радиолокационная станция, различные виды техники и амуниция.
- США 26 октября объявили о новый пакет военной помощи для Украины в размере 150 миллионов евро. В частности, в пакет вошли боеприпасы для систем ПВО NASAMS, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, системы Javelin и более 2 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия.
- В тот же день новый пакет помощи передала Дания, на сумму более 522 миллионов долларов. В пакет вошли артиллерия, боевые машины БМП-2, танки Т-72ЕА, бронированная инженерно-эвакуационная техника, беспилотники и стрелковое оружие.