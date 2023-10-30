Об этом 24 Каналу рассказал российский политический обозреватель, правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, Нетаньяху еще совсем недолго осталось руководить правительством. По всей вероятности, он со временем уйдет в отставку, а на него сбросят вину за упущенное нападение от ХАМАС.

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Как жители Израиля относятся к войне в Украине

Как подчеркнул Фейгин, у жителей Израиля нет иллюзий относительно России. В большинстве своем они поддерживают Украину. А к России относятся серьезно, учитывая ситуацию в регионе. Хотя их взгляды на страну-агрессорку уже меняются.

Изменения есть. В общей сложности в Израиле около 90% поддерживает Украину, если не больше. Но по России они всегда говорили, что вот "Россия есть в Сирии. Они с Ираном союзники, контролируют ХАМАС". Благодаря этому контролю ХАМАС не нападет. А вот 7 октября этого не произошло. Москва не помешала. Мы еще вообще не знаем всей роли России в этом, учитывая, что западные СМИ писали, что ХАМАС чуть ли не 2 года готовился к этой операции.

– отметил Фейгин.

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Общественное мнение жителей Израиля по отношению к России меняется в отрицательную сторону. И Украине обязательно нужно использовать это. Бесспорно, что отношения между нашим государством и Израилем укрепятся. И это вопрос времени, когда последние начнут обмениваться информацией с Киевом, поставлять вооружение, работать над прекращением поставки оружия из Ирана в Россию и т.д.

Война в Израиле: коротко