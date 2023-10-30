Про це 24 Каналу розповів російський політичний оглядач, правозахисник Марк Фейгін. На його думку, Нетаньягу ще зовсім недовго залишилося керувати урядом. Цілком ймовірно, що він з часом піде у відставку, а нього скинуть провину за проґавлений напад від ХАМАС.

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Як жителі Ізраїлю ставляться до війни в Україні

Як наголосив Фейгін, жителі Ізраїлю не мають ілюзій щодо Росії. Здебільшого вони підтримують Україну. А до Росії ставляться серйозно, зважаючи на ситуацію в регіоні. Хоча їхні погляди щодо країни-агресорки вже змінюються.

Зміни є. Загалом в Ізраїлі близько 90% підтримує Україну, якщо не більше. Але щодо Росії вони завжди говорили, що от "Росія є в Сирії. Вони з Іраном союзники, контролюють ХАМАС". Завдяки цьому контролю ХАМАС не нападе. А от 7 жовтня цього не сталося. Москва не завадила. Ми ще взагалі не знаємо усієї ролі Росії в цьому, враховуючи, що західні ЗМІ писали, що ХАМАС ледь не 2 роки готувався до цієї операції,

– зазначив Фейгін.

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Суспільна думка жителів Ізраїлю щодо Росії міняється в негативний бік. І Україні обов'язково потрібно це використовувати. Безперечно, що відносини між нашою державою та Ізраїлем укріпляться. І це питання часу, коли останні почнуть обмінюватися інформацією з Києвом, постачати озброєння, працювати над припиненням постачання зброї з Ірану до Росії тощо.

Війна в Ізраїлі: коротко