Таким чином, ізраїльські танки дістались околиць міста Газа. Про це повідомив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

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Ізраїль перерізав ключову дорогу Сектора Гази

Так, ізраїльські танки перерізали ключову дорогу Палестини з півночі на південь. Хагарі підтвердив цю інформацію.

За його словами, за останні кілька годин до Гази увійшли нові ізраїльські війська.

За даними очевидців, танки ЦАХАЛ помітили 30 жовтня на під'їзді до міста Газа. Окрім цього, зафіксована поява важких броньованих машин ЦАХАЛ у районі Зайтун.

Зверніть увагу! Головна автомагістраль Сектора Гази – це дорога Салах аль Дін. Вона з'єднує територію від КПП "Рафах" на півдні до КПП "Ерез" на півночі.

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