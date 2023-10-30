Таким образом, израильские танки добрались до окрестностей города Газа. Об этом сообщил спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

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Израиль перерезал ключевой путь Сектору Газа

Так, израильские танки перерезали ключевой путь Палестины с севера на юг. Хагари подтвердил эту информацию.

По его словам, за последние несколько часов в Газу вошли новые израильские войска.

За данным очевидцев, танки ЦАХАЛ заметили 30 октября на подъезде к городу Газа. Кроме того, зафиксировано появление тяжелых бронированных машин ЦАХАЛ в районе Зайтун.

Обратите внимание! Главная автомагистраль Сектора Газа – это дорога Салах аль Дин. Она соединяет территорию от КПП "Рафах" на юге до КПП "Эрез" на севере.

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