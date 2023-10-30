Нетаньягу заявив, що зараз настав поворотний момент. І не лише для Ізраїлю, а й для лідерів інших країн.

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Заява Беньяміна Нетаньягу

Прем'єр Ізраїлю заявив, що Ізраїль буде боротися та не здасться тиранії та терору.

Поворотний момент для лідерів та країн. Настав час для всіх нас вирішити, чи готові ми боротися за майбутнє, повне надій та обіцянок, чи здатися тиранії та терору. Будьте впевнені, Ізраїль боротиметься,

– сказав він.

Коментуючи тисячі жертв у Секторі Гази, Нетаньягу заявив, що необхідно проводити різницю між "вбивством невинних та ненавмисними жертвами, які супроводжують кожну законну війну".

Крім цього, він сказав, що ХАМАС використовуватиме живі щити та ховатиметься у підвалах лікарень. Також Нетаньягу сказав, що терористи не дозволяють цивільним особам залишити райони, які Ізраїль наказав евакуювати.

Ізраїль не погодиться на припинення вогню

Говорячи про припинення вогню, прем'єр Ізраїлю заявив, що його країна не погодиться на нього, як США після Перл-Харбора або 11 вересня. Він наголосив, що заклики до припинення вогню означають здатися ХАМАС.

Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій… заклики до припинення вогню – це заклики до Ізраїлю здатися Хамасу, здатися тероризму, здатися варварству. Цього не станеться,

– заявив Нетаньягу.

Наприкінці промови він нагадав – у Біблії написано про те, що "є час миру та час війні", додавши, що "настав час війни".

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