Про це 24 Каналу розповів підполковник запасу Армії оборони Ізраїлю Марк Бабот, зауваживши, що ізраїльська армія працює над очищенням території Сектору Гази від терористів. Тривають удари по інфраструктурі ХАМАС. Вже було уражено більш ніж 400 цілей.

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Південні регіони Гази не перебувають під ударами, адже туди евакуюються цивільні з північних районів. Ізраїль неодноразово про це наголошував, щоб місцеві мирні мешканці могли виїхати в безпечні місця. Це дозволяє мінімізувати втрати серед цивільних.

Триває знищення командирів середньої ланки ХАМАС. Паралельно надається гуманітарна допомога для цивільного населення Гази, попри криваву вакханалію, яку почали бойовики ХАМАС 3 тижні тому. Згідно з міжнародним законодавством ті, хто почали війну, винні у загибелі мирних людей. Ізраїль ніколи не буде стріляти по цивільних об'єктах,

– зазначив Бабот.

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Як живе Ізраїль в умовах війни

Як розповів Бабот, небо Ізраїлю прикрите різними засобами ППО. При цьому з початку війни по країні запустили близько 7 тисяч повітряних цілей. Однак зенітні ракетні комплекси збивають більшість ракет.

Люди розуміють, що не можна відходити далеко від будинків. Варто перебувати поблизу бомбосховищ, де реально заховатися від ракетних ударів.

Люди не відходять далеко від будинків. Розуміють, що треба йти у бомбосховища. Але загалом усе працює. Тільки розважальні заклади зараз не працюють,

– зауважив Бабот.

Війна в Ізраїлі: коротко