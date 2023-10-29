Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 28 жовтня офіційно заявив про початок наземної операції. Він назвав це "другим етапом війни", однак про вторгнення мова не йшла.

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Яка ситуація з наступом ЦАХАЛу

США виступали проти проведення повномасштабного наступу на Сектор Гази, і, ймовірно, Ізраїль дослухався до цих слів, обравши натомість обмежені операції. Проте представники адміністрації Байдена попередили, що невідомо, яким буде остаточне рішення ЦАХАЛ.

Посилення авіаударів і розширене наземне вторгнення за останні три дні свідчать про більш агресивну позицію. Проте наразі дії ізраїльської армії на півночі Гази є локальнішими, ніж планувалося раніше.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголошував, що важливо ретельно спланувати, як ізраїльські сили можуть здійснити наземне вторгнення в Газу. ЦАХАЛ дослухався до порад та спільно з США вдосконалив план атаки. Сполучені Штати ж переконують, що не казали Ізраїлю, що робити, і все ще підтримують наземне вторгнення.

Планування війни Ізраїлем могло змінитися через вплив нападу на переговори щодо заручників. Також керівництво країни розділилося у тому, коли варто починати вторгнення і чи варто взагалі це робити.

Наразі Ізраїль, схоже, проводить поетапну операцію з меншими розвідувальними підрозділами, які просуваються до Гази. Це потрібно для того, щоб визначити місцезнаходження бойовиків ХАМАС, зіткнутися з ними та ідентифікувати їх уразливості. У разі успіху вони можуть залучити основні сили. Окрім цього, Ізраїль міг обрати таку тактику заради зменшення жертв та руйнувань.

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