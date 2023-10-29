Відповідні заяви турецький лідер озвучив на пропалестинському мітингу в Стамбулі 28 жовтня. Після попередніх заяв Ердогана Єрусалим повідомив про відкликання дипломатів з Туреччини.

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Що відомо про скандальну заяву Ердогана

Президент Туреччини заявив на мітингу, що оголосить Ізраїль світові "військовим злочинцем". Мовляв, вони готуються до цього. Окрім того, він назвав ізраїльську державу "окупантом" та прирівняв жертв війни в Секторі Гази до загиблих в Україні.

Ті, хто проливає крокодилячі сльози за мирними жителями, загиблими в українсько-російській війні, мовчки спостерігають за смертю тисяч невинних дітей у Газі,

– заявив Ердоган.

Він також назвав Захід "головним винуватцем різанини, що розгортається в Газі". Хоча насправді терористи ХАМАС напали на Ізраїль, почали вбивати та брати в полон цивільних.

Важливо! 10 жовтня прессекретар прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу офіційно підтвердив, що в кібуці Кфар-Азі терористи ХАМАС вбивали дорослих та дітей, "згідно з діями ІДІЛ". Бойовики відрізали мирним голови. Також терористи напали на мешканців Ізраїлю, які були на фестивалі – там бойовики знищили щонайменше 260 мирних людей.

Щодо загибелі людей, то Ердоган заявив, мовляв, Анкара не потурає нападам на цивільних осіб в Ізраїлі.

"Ми сумуємо за кожним мирним жителем, та Ізраїлю на це плювати. Ми проливали сльози за жителями багатьох регіонів: від Криму до Карабаху, від Боснії до Кіркука, від Палестини до Туркестану, від Афганістану до Чечні", – сказав президент Туреччини.

Окрім того, Ердоган додав:

"звичайно, кожна країна має право захищати себе, але де справедливість?";

"у Секторі Гази відбувається не захист, а відкрита, жорстока різанина".

Коротко про заяви Ердогана