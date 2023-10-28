У суботу, 28 жовтня, у Стамбулі в аеропорту імені Ататюрка пройшов багатотисячний мітинг, учасники якого розмахували турецькими та палестинськими прапорами. На цьому заході з критикою Ізраїлю виступив Реджеп Ердоган.

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Що сказав Ердоган перед мітингом

Перед мітингом Ердоган назвав ХАМАС своїми "братами та сестрами" та закликав турків продемонструвати солідарність з ними. Саму акцію він назвав мітингом "проти ізраїльського гноблення".

Ізраїльські бомбардування Гази, які посилилися минулої ночі, знову були спрямовані проти жінок, дітей і невинних цивільних осіб, поглиблюючи гуманітарну кризу. Ізраїль повинен негайно вийти з цього стану божевілля і припинити свої атаки,

– сказав Ердоган перед мітингом.

Що президент Туреччини заявив на акції

Президент Туреччини під час виступу на акції заявив, що Газа "була частиною наших територій". Також він заявив, що Анкара готується оголосили Ізраїль "воєнним злочинцем".

До слова, Ердоган повідомив, що на мітинг у Стамбулі прийшли майже 1 500 000 людей.

Ще Ердоган назвав те, що відбувається у Секторі Гази "різаниною", і поклав за це відповідальність на Захід. Крім цього Ердоган пригрозив західним країнам "війною хреста та півмісяця".

Пропалестинський мітинг у Стамбулі: відео з соцмереж



Саме Захід несе найбільшу відповідальність за кровопролиття в Секторі Гази. Кровопролиття в Секторі Гази – повністю справа рук Заходу,

– заявив президент Туреччини.

Ердоган розкритикував західні країни за те, що ті "не можуть навіть закликати Ізраїль до припинення вогню, не кажучи вже про те, щоб відреагувати на це".

Також президент Туреччини назвав Ізраїль "окупантом палестинських територій" та "пішаком". На його думку, Ізраїль "буде принесений в жертву, коли прийде день". Крім цього голова держави знову заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією.

Ердоган виступив на мітингу: відео з соцмереж



Як відреагував Ізраїль

Голова МЗС Ізраїлю Елі Коен назвав слова Ердогана різкою заявою. Міністр заявив, що відкликає дипломатів з Туреччини. За його словами, Єрусалим перегляне відносини з Анкарою.

У Лондоні теж пройшла пропалестинська акція

Цієї суботи у столиці Великої Британії відбувся багатотисячний мітинг на підтримку Палестини. Соцмережами ширяться кадри з місця подій.

У Лондоні відбувся пропалестинський мітинг: відео з соцмереж



Багато людей вийшли на вулиці на підтримку Гази: відео з соцмереж



Що кажуть експерти про антиізраїльську риторику Ердогана