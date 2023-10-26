Така заява стала несподіванкою для Ізраїлю. Про це 24 Каналу сказав головний редактор ізраїльського порталу "Деталі" Еміль Шлеймович, зауваживши, що останнім часом відносини між Єрусалимом та Анкарою трохи покращувалися.

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Ердоган знову грає в гру

Упродовж останніх років між Ізраїлем та Туреччиною активно розвивалися торговельні відносини. Як зауважив Шлеймович, Ізраїль та Туреччина входять до одного військового альянсу, тому співпраця між військовими службами ніколи не призупинялася.

Зверніть увагу! Ізраїль не є членом НАТО. Однак у НАТО діє розгалужена система партнерства. Серед них – ініціатива Середземноморський діалог, до якої входить Ізраїль.

Ердоган завжди спирався на ісламську частину свого електорату й з цього боку перебудовував країну. Можливо, через те, що в Туреччині більшість населення сільської місцевості на боці палестинців та ХАМАС, Ердоган в риториці відіграв на них. Однак нині Анкара один з посередників, який намагається брати участь у звільненні полонених.

У турків взагалі дуже багато власних інтересів у цьому регіоні. Насамперед вони конкурують з Йорданією за звання головного наглядача за мусульманськими святинями. Був час, коли весь східний Єрусалим був завішаний турецькими прапорами на знак підтримки,

– зазначив редактор ізраїльського порталу "Деталі".

Заява у підтримку ХАМАС може вийти Ердогану боком, оскільки ісламський світ негативно відреагував на дії ХАМАС.

"Можливо, Ердоган знову грає в якусь гру, адже хоче, аби Туреччину прийняли в ЄС. Треба зрозуміти, що будь-яка заява світового лідера щодо війни в Ізраїлі орієнтована на власний внутрішньополітичний інтерес. Без виключення усіх політиків", – додав Шлеймович.

Як ізраїльтяни реагують на те, що Ердоган підтримав ХАМАС: дивіться відео

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