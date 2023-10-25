Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що в Ердогана особлива історія відносин з Ізраїлем. Але він не просто став на бік ХАМАС. Його завдання дещо ширше.

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Про що свідчить заява Ердогана

Як наголосив Чаленко, Ердоган чітко бачить, що на тлі конфлікту на Близькому Сході Іран разом з проксі-силами перетворює себе на ядро мусульманського світу у боротьбі за віру та їхній світогляд. Президенту Туреччини це не подобається.

У такий спосіб Ердоган намагається показати себе регіональним лідером та виразником інтересів мусульман на Близькому Сході. Це також сигнал країнам Заходу.

Він дає знак західним країнам. Хочете вирішувати ситуацію на Близькому Сході – давайте через мене. Це варто розцінювати з ось такої точки зору,

– вважає Чаленко.

До теми – дивіться розмову з Ігорем Чаленком на ютубі 24 Каналу

Україна у цьому випадку дуже зважено і правильно себе поводить. Київ повністю засуджує дії ХАМАС, але не стверджує в публічній риториці про конфлікт між Ізраїлем та Палестиною.

Заява Ердогана: коротко