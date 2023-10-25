Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, заметив, что в Эрдогана особая история отношений с Израилем. Но он не просто принял сторону ХАМАС. Его задача несколько шире.
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О чем свидетельствует заявление Эрдогана
Как отметил Чаленко, Эрдоган ясно видит, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке Иран вместе с прокси-силами превращает себя в ядро мусульманского мира в борьбе за веру и их мировоззрение. Президенту Турции это не нравится.
Таким образом Эрдоган пытается показать себя региональным лидером и выразителем интересов мусульман на Ближнем Востоке. Это тоже сигнал странам Запада.
Он дает знак западным странам. Хотите разрешать ситуацию на Ближнем Востоке – давайте через меня. Это следует расценивать с такой вот точки зрения,
– считает Чаленко.
К теме – смотрите разговор с политологом Игорем Чаленко на ютубе 24 Канала
Украина в этом случае очень взвешенно и правильно себя ведет. Киев полностью осуждает действия ХАМАС, но не утверждает в публичной риторике о конфликте между Израилем и Палестиной.
Заявление Эрдогана: кратко
- Президент Турции Реджеп Эрдоган официально выразил свою позицию о войне между ХАМАС и Израилем. Он внезапно поддержал боевиков.
- Эрдоган не считает боевиков ХАМАС террористами. Он наоборот назвал их группой освободителей, которые борются за защиту своих земель.
- Президент Турции обвинил Израиль в "зверствах" в Секторе Газа. Также он отменил свой визит в еврейское государство.