Реджеп Ердоган висловив свою офіційну позицію щодо війни між ХАМАС та Ізраїлем. Турецький президент засудив дії єврейської держави та підтримав палестинських бойовиків.

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Що саме сказав Ердоган

Президент Туреччини дав зрозуміти, що він не вважає членів ХАМАС терористами.

ХАМАС – це не терористична організація, а група визволителів і моджахедів, які борються за захист своїх земель і громадян,

– сказав він.

Ердоган звинуватив Ізраїль у "звірствах" у Секторі Гази. За його словами, майже половина загиблих внаслідок ударів ЦАХАЛ – "це діти".

Турецький лідер також заявив, що він планував поїхати до єврейської держави, але скасував свій візит. Він закликав всі інші країни чинити тиск на уряд Беньяміна Нетаньягу, "щоб повернути державу Ізраїль до здорового глузду". Все це Ердоган сказав під час виступу перед парламентською фракцією своєї політсили "Партія справедливості та розвитку".

Що сказав голова МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час свого візиту до Катара теж розкритикував Ізраїль. Він звинуватив ЦАХАЛ у "злочинах проти людяності"

Напади на наших палестинських братів, включаючи дітей, пацієнтів і людей похилого віку, навіть у школах, лікарнях і мечетях, є злочином проти людяності,

– сказав голова турецької дипломатії.

Таку заяву Хакан Фідан зробив на зустрічі з головою МЗС Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані.

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