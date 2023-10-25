Ізраїль ніколи не просив про іноземну військову допомогу в контексті того, щоб солдати іншої країни його захищали. Про це 24 Каналу розповів офіційний представник уряду Ізраїлю Аріель Бульштейн, зауваживши, що особливо уроки Голокосту навчили країну вміти постояти за себе та давати відсіч будь-якому агресору, який хоче знищити Ізраїль.

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У якому випадку втрутяться США

Варто згадати, що ХАМАС не єдине терористичне угруповання. Воно має союзників, зокрема Хезболлу. Ліванські бойовики з воєнного погляду значно сильніші, ніж ХАМАС.

Для того, щоб напасти на Ізраїль палестинські терористи довго готувалися. Вони створили систему тунелів, розмістили тисячі місць для запуску ракет по всій території Сектора Гази, причому і в житлових будинках, школах, мечетях. Часто місця для запуску розташовували під землею для того, щоб Ізраїль був змушений атакувати з повітря.

"Все це потрібно помножити на 10, а інколи й на 100, щоб оцінити потенціал Хезболли. А ми прекрасно знаємо, що за нею стоїть Іран, який є "диригентом" цієї терористичної діяльності", – підкреслив Аріель Бульштейн.

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Відтак, коли США розміщують на Близькому Сході своє військове угруповання – це очевидний сигнал для іранського режиму про те, що потурань для агресора не буде, якщо він вирішить скористатися моментом варварства ХАМАС і також вдарити по Ізраїлю з інших фронтів.

"Джо Байден й представники США дали зрозуміти – за такого сценарію вони не сидітимуть склавши руки. Слова американського президента говорять: якщо Іран відкрито вступить у військове протистояння на боці ХАМАС, то і США не залишаться осторонь цієї битви добра зі злом", – зауважив Аріель Бульштейн.

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