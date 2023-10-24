У понеділок 23 жовтня ЦАХАЛ уже заявив, що цілком готовий до проведення операції – раніше ішлося про підготовку. Але поки що вона не почалася.

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Що стає на заваді наземної операції у Секторі Гази

Начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві відповів на це запитання. За його словами, якісні наступальні плани вже готові і Армія оборони Ізраїлю також готова до наземних маневрів. Але "рішення щодо форми і часу наступного етапу" ще нема.

Наступ Ізраїлю стримують певні "тактичні і навіть стратегічні міркування". Водночас вони ж дозволяють краще підготуватися до виконання завдань.

Ми використовуємо кожну хвилину, щоб бути ще більш підготовленими. І кожну хвилину, що минає, ми завдаємо ще більшого удару по ворогу. Вбиваючи терористів, руйнуючи інфраструктуру, збираючи більше розвідданих для наступного етапу,

– пояснив він.

Звернення до ХАМАС і жителів Гази

Халеві порекомендував бойовикам ХАМАС "ставитися з повагою до ізраїльських громадян, яких він тримає в заручниках". Він також просить жителів Сектору Гази виїхати.

ЦАХАЛ воює з ХАМАС, а не з населенням Гази. ЦАХАЛ хоче, щоб жителі Гази пройшли через цю війну максимально неушкодженими,

– запевняє він.

Біженців забезпечать їжею, водою і медикаментами в тих регіонах, куди вони евакуюються. Паливо нададуть безпосередньо цивільним – його не постачатимуть у сам Сектор Гази, адже так терористи зможуть заправляти свою техніку.

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Що говорять експерти про затримку наземної операції