В ефірі 24 Каналу політолог Андрій Вігірінський пояснив, про що свідчить відтягування наземної операції в Секторі Гази.

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Прояв політичної зрілості

Американські ЗМІ останні декілька днів сиплять публікації аналітичного характеру і всі вони висловлюють стурбовану позицію щодо реалізації наземної операції.

На думку Вігірінського, те, що понад два тижні ця операція не розпочинається говорить про те, що всі дипломатичні зусилля Білого дому направлені на те, щоб:

відговорити Ізраїль, що вкрай маловірогідно;

дати відповідь, що буде далі.

Ключова стурбованість – це відкриття другого флангу на півночі Ізраїлю, де присутня Хезболла. Якщо відкривається другий фронт, то виникають питання, настільки довго Ізраїль протримається у війні на два фронти, настільки країна загрузне у протистоянні з ХАМАС в Секторі Гази і як довго ізраїльтяни зможуть атакувати. Тоді інтервенцію треба реалізовувати й на території Лівану, якщо мова йде про Хезболлу, яка завдає ударів з півночі.

Головне далі, що робити з людьми, які перебувають на території Сектора Гази і який статут цієї території буде надалі. Залишати його постійно під контролем Ізраїлю – це постійний ресурс, який країна повинна буде постійно витрачати,

– мовив політолог.

Відтягування наземної операції напевно є проявом певної політичної зрілості партнерів Ізраїлю та усвідомленого ставлення країни. Розпочати військову операцію не складно, інша справа пояснити кількість жертв та кінцевий результат, до якого ця військова операція приведе.

"Розпочати військову операцію – це справа не хитра. А от прорахувати всі ризики та наслідки й мінімізувати втрати – історія зовсім іншого характеру. Зараз світ на гойдалках напруги, бо того, яким буде фінальне рішення, чи розпочнеться спецоперація, немає. Світ боїться розв'язати регіональну війну, в яку є багато охочих включитися", – додав Вігірінський.

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