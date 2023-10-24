В эфире 24 Канала политолог Андрей Вигиринский объяснил, о чем свидетельствует оттягивание наземной операции в Секторе Газа.

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Проявление политической зрелости

Американские СМИ последние несколько дней сыпят публикации аналитического характера и все они выражают обеспокоенную позицию по реализации наземной операции.

По мнению Вигиринского, то, что более двух недель эта операция не начинается говорит о том, что все дипломатические усилия Белого дома направлены на то, чтобы:

отговорить Израиль, что крайне маловероятно;

ответить, что будет дальше.

Ключевая обеспокоенность – открытие второго фланга на севере Израиля, где присутствует Хезболла. Если открывается второй фронт, то возникают вопросы, настолько долго Израиль продержится в войне на два фронта, настолько страна увязнет в противостоянии с ХАМАС в Секторе Газы и как долго израильтяне смогут атаковать. Тогда интервенцию нужно реализовывать и на территории Ливана, если речь идет о Хезболле, которая наносит удары с севера.

Главное дальше, что делать с людьми, которые находятся на территории Сектора Газа и какой устав этой территории будет дальше. Оставлять его постоянно под контролем Израиля – это ресурс, который страна должна будет постоянно тратить,

– сказал политолог.

Оттягивание наземной операции наверняка является проявлением определенной политической зрелости партнеров Израиля и осознанного отношения страны. Начать военную операцию не сложно, другое дело объяснить количество жертв и конечный результат, к которому эта военная операция приведет.

"Начать военную операцию – это дело не хитрое. А вот просчитать все риски и последствия и минимизировать потери – история совершенно иного характера. Сейчас мир на качелях напряжения, потому что каким будет финальное решение, или начнется спецоперация, нет. Мир боится развязать региональную войну, в которую есть много желающих включиться", – добавил Вигиринский.

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