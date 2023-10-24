В эфире 24 Канала бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман рассказал, существует ли видение будущего Сектора Газа после уничтожения ХАМАС.

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"Это очень сложный вопрос. Сейчас над ним уже начинают думать, потому что любая война заканчивается политическими решениями", – заметил бывший посол Израиля в России.

Кто будет управлять Сектором Газа после уничтожения ХАМАС: смотрите видео

Кто возьмет власть в Секторе Газа

После того как ЦАХАЛ уничтожит военную инфраструктуру ХАМАС, затем армия Израиля будет проводить зачистки, а затем состоится политическое урегулирование конфликта.

Здесь есть несколько вариантов, кто будет ответственен за все вопросы, связанные с Сектором Газа,

– сказал Мил-Ман.

К примеру, территория Сектора Газа может перейти во временное управление международных сил. Безусловно, потребуется международный военный контингент, который должен включать и США, и Лигу арабских стран, с которыми у Израиля мирные соглашения и они заинтересованные в снятии напряжения на Ближнем Востоке.

Легитимный представитель палестинцев в Секторе Газа – это палестинская автономия. Она должна взять на себя власть в Секторе Газа. У нее власть была там до 2006 года, пока ХАМАС не пришел к власти.

Причем, ХАМАС пришел демократическим способом к власти. С тех пор демократия в Секторе Газа закончилась. Никаких выборов не проводят, а часть населения стала заложниками этой террористической организации, ведь жить под руководством ХАМАС очень сложно,

– добавил бывший посол Израиля в России.

Далее необходимо найти решение для всеобъемлющего решения палестинской проблемы для того, чтобы нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке. Частично президент США Джо Байден сказал, что одна из причин нападения ХАМАС – помешать нормализации отношений с Саудовской Аравией.

"Уничтожение ХАМАС поможет создать новую архитектуру безопасности на Ближнем Востоке. Для этого потребуется серьезный переговорный процесс, участие части игроков и представителей стран Ближнего Востока, а также США и Европы. Посмотрим, как это будет в действии. Мы уже об этом думаем и готовим различные предложения и планы", – подытожил Мил-Ман.

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