В эфире 24 Канала бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман рассказал, существует ли видение будущего Сектора Газа после уничтожения ХАМАС.
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"Это очень сложный вопрос. Сейчас над ним уже начинают думать, потому что любая война заканчивается политическими решениями", – заметил бывший посол Израиля в России.
Кто будет управлять Сектором Газа после уничтожения ХАМАС: смотрите видео
Кто возьмет власть в Секторе Газа
После того как ЦАХАЛ уничтожит военную инфраструктуру ХАМАС, затем армия Израиля будет проводить зачистки, а затем состоится политическое урегулирование конфликта.
Здесь есть несколько вариантов, кто будет ответственен за все вопросы, связанные с Сектором Газа,
– сказал Мил-Ман.
К примеру, территория Сектора Газа может перейти во временное управление международных сил. Безусловно, потребуется международный военный контингент, который должен включать и США, и Лигу арабских стран, с которыми у Израиля мирные соглашения и они заинтересованные в снятии напряжения на Ближнем Востоке.
Легитимный представитель палестинцев в Секторе Газа – это палестинская автономия. Она должна взять на себя власть в Секторе Газа. У нее власть была там до 2006 года, пока ХАМАС не пришел к власти.
Причем, ХАМАС пришел демократическим способом к власти. С тех пор демократия в Секторе Газа закончилась. Никаких выборов не проводят, а часть населения стала заложниками этой террористической организации, ведь жить под руководством ХАМАС очень сложно,
– добавил бывший посол Израиля в России.
Далее необходимо найти решение для всеобъемлющего решения палестинской проблемы для того, чтобы нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке. Частично президент США Джо Байден сказал, что одна из причин нападения ХАМАС – помешать нормализации отношений с Саудовской Аравией.
"Уничтожение ХАМАС поможет создать новую архитектуру безопасности на Ближнем Востоке. Для этого потребуется серьезный переговорный процесс, участие части игроков и представителей стран Ближнего Востока, а также США и Европы. Посмотрим, как это будет в действии. Мы уже об этом думаем и готовим различные предложения и планы", – подытожил Мил-Ман.
Война в Израиле: последние новости
- ЦАХАЛ готовится к наземной операции Однако ее Израиль может отменить, если ХАМАС вернет всех похищенных заложников и безоговорочно сдастся. В настоящее время в плену террористов находятся 212 израильтян.
- В Минобороны Израиля заявили, что наступление в Секторе Газа может продолжаться около 3 месяцев. Операция будет продолжаться до тех пор, пока все террористы не будут ликвидированы.
- С начала войны в Израиле ранены 5 400 человек. По данным Министерства здравоохранения палестины, в Секторе Газа от 7 октября погиб 4 741 палестинец, еще 15 898 получили ранения.