В то же время он подчеркнул, что если ХАМАС не пойдет на эти шаги, Израилю придется войти в Сектор Газа и провести там свою операцию.
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В ЦАХАЛ сказали, когда может закончиться операция
Конрикус подчеркнул, что операцию Израиля против ХАМАС могут отменить только тогда, когда ХАМАС вернет обратно всех похищенных заложников и безоговорочно покажется.
Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых скрывается за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников – всех 212 – и безоговорочно покажется, тогда война закончится,
– рассказал он.
В конце концов, израильский подполковник не сказал, почему наземное вторжение ЦАХАЛ в Сектор Газа откладывается. В то же время он заявил, что израильские войска "полностью ликвидируют ХАМАС" и призвал людей "встать на чью-либо сторону в соответствии с собственной моралью".
"Если вы хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля – это ваш выбор", – подчеркнул Конрикус.
Напоследок спикер ЦАХАЛ, отвечая на вопросы гуманитарной катастрофы в Газе, сказал, что не считает, что Израиль нужно заставлять снабжать продовольствием врага. Ведь противник "запускает ракеты по нашим гражданам и пытается их убить".
Армия обороны Израиля ударила по объектам ХАМАС и Хезболлы
- Спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари рассказал, что 22 октября ЦАХАЛ нанес удары по десяткам объектов террористов из ХАМАС по всему Сектору Газа. После удара на месте прилета осталось только пожарище.
- К тому же Армия обороны Израиля также нанесла удары по двум отрядам террористов, идентифицированным в Ливане. Они находились в районе Матата и горы Дов.
- В конце концов в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные нанесли удары по более чем 320 военным объектам в Секторе Газы. Это были десятки оперативных командных центров, военные базы и наблюдательные пункты