В то же время он подчеркнул, что если ХАМАС не пойдет на эти шаги, Израилю придется войти в Сектор Газа и провести там свою операцию.

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Конрикус подчеркнул, что операцию Израиля против ХАМАС могут отменить только тогда, когда ХАМАС вернет обратно всех похищенных заложников и безоговорочно покажется.

Если ХАМАС выйдет из своих укрытий, в которых скрывается за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников – всех 212 – и безоговорочно покажется, тогда война закончится,

– рассказал он.

В конце концов, израильский подполковник не сказал, почему наземное вторжение ЦАХАЛ в Сектор Газа откладывается. В то же время он заявил, что израильские войска "полностью ликвидируют ХАМАС" и призвал людей "встать на чью-либо сторону в соответствии с собственной моралью".

"Если вы хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля – это ваш выбор", – подчеркнул Конрикус.

Напоследок спикер ЦАХАЛ, отвечая на вопросы гуманитарной катастрофы в Газе, сказал, что не считает, что Израиль нужно заставлять снабжать продовольствием врага. Ведь противник "запускает ракеты по нашим гражданам и пытается их убить".

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