Водночас він наголосив, що якщо ХАМАС не піде на ці кроки, то Ізраїлю доведеться ввійти у Сектор Гази й провести там свою операцію.
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У ЦАХАЛ сказали, коли може закінчитися операція
Конрікус наголосив, що операцію Ізраїлю проти ХАМАС можуть скасувати лише тоді, коли ХАМАС поверне назад всіх викрадених заручників і беззастережно здасться.
Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників − усіх 212 − і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться,
– розповів він.
Зрештою ізраїльський підполковник не сказав, чому наземне вторгнення ЦАХАЛ у Сектор Гази наразі відкладається. Водночас він заявив, що ізраїльські війська "повністю ліквідують ХАМАС" і закликав людей "стати на чийсь бік відповідно до власної моралі".
"Якщо ви хочете бути на боці терористів або на боці Ізраїлю – це ваш вибір", − наголосив Конрікус.
Наостанок речник ЦАХАЛ, відповідаючи на питання гуманітарної катастрофи в Газі, сказав, що не вважає, що Ізраїль треба змушувати забезпечувати продовольством ворога. Адже противник "запускає ракети по наших громадянах і намагається їх убити".
Армія оборони Ізраїлю вдарила по об'єктах ХАМАС і Хезболли
- Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі розповів, що 22 жовтня ЦАХАЛ завдав ударів по десятках об'єктів терористів з ХАМАС по всьому Секторі Гази. Після удару на місці прильоту лишилося лише згарище.
- До того ж Армія оборони Ізраїлю також завдала ударів по двох загонах терористів, які були ідентифіковані в Лівані. Вони перебували в районі Матат і гори Дов.
- Зрештою у ЦАХАЛ повідомили, що ізраїльські військові завдали ударів по понад 320 військових об'єктах у Секторі Гази. Це були десятки оперативних командних центрів, військові бази та спостережні пункти