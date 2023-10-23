Водночас він наголосив, що якщо ХАМАС не піде на ці кроки, то Ізраїлю доведеться ввійти у Сектор Гази й провести там свою операцію.

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У ЦАХАЛ сказали, коли може закінчитися операція

Конрікус наголосив, що операцію Ізраїлю проти ХАМАС можуть скасувати лише тоді, коли ХАМАС поверне назад всіх викрадених заручників і беззастережно здасться.

Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників − усіх 212 − і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться,

– розповів він.

Зрештою ізраїльський підполковник не сказав, чому наземне вторгнення ЦАХАЛ у Сектор Гази наразі відкладається. Водночас він заявив, що ізраїльські війська "повністю ліквідують ХАМАС" і закликав людей "стати на чийсь бік відповідно до власної моралі".

"Якщо ви хочете бути на боці терористів або на боці Ізраїлю – це ваш вибір", − наголосив Конрікус.

Наостанок речник ЦАХАЛ, відповідаючи на питання гуманітарної катастрофи в Газі, сказав, що не вважає, що Ізраїль треба змушувати забезпечувати продовольством ворога. Адже противник "запускає ракети по наших громадянах і намагається їх убити".

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