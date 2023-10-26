Такою думкою із 24 Каналом поділився заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Він припустив, що антиізраїльска риторика Ердогана не відображає усієї складності турецької позиції.
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Радикальні заяви – частина прагматизму
Те, що сказав Ердоган, є поширеним наративом на “арабській вулиці”, і саме так ці події здебільшого оцінює турецька преса.
Однак було би неправильно вважати, що цими словами турецький президент обрав собі табір, до якого хоче належати. Як відомо, Ердоган є прагматичним політиком, який шукає спосіб збільшити свій вплив серед мусульманських країн. Однак, на думку Данилова, його дії часто не відповідають його словам.
Якими є відносини Туреччини та ХАМАС
Туреччина тривалий час підтримувала ХАМАС і надавала його учасникам притулок на своїй території. Серед іншого, це пов’язано з тим, що і Ердоган, і ХАМАС в минулому були пов’язаними з рухом "братів-мусульман".
Однак після атаки ХАМАС на Ізраїль стало відомо, що Туреччина попросила учасників цього руху виїхати зі своєї території. Анкара це прохання заперечує, однак такий крок можна розглядати як певне узгодження своїх позицій із Заходом.
Про прагматичність інтересів лідера Туреччини свідчить, приміром те, що незадовго до цієї заяви Ердоган остаточно погодив вступ Швеції до НАТО. Багато оглядачів вважали, що Анкара і надалі використовуватиме цей важіль для шантажу Заходу, однак турецький очільник вирішив продемонструвати свою єдність із Альянсом.
Чому позиція Ердогана викликає питання
Цікаво, що й у самій Туреччині є свої борці за незалежність і своя проблема, пов’язана з утисками прав курдів. Ердоган жорстко подавляє будь-які спроби курдів виступити на захист своїх прав, в тому числі тавруючи їх "терористами".
У Європі існує вдосталь політичних сил, які вважають курдів борцями за свою свободу. Саме в цьому, до речі, і полягала суперечка Туреччини зі Швецією, яка активно прихищала курдських активістів.
"Фактично (випадок із ХАМАС – 24 Канал) є далеко не першим, коли одні й ті самі явища називають протилежними поняттями, записуючи їх на сторону добра або зла. І від того, що Ердоган на словах підтримав ХАМАС, ніяких змін у курдському питанні не станеться", – припустив експерт з питань Близького Сходу.
Сергій Данилов про позицію Туреччини в ізраїльсько-палестинському конфлікті: дивіться відео
Останні повідомлення про війну ХАМАС та Ізраїля
- Ще в перший день нападу ХАМАС на Ізраїль Нетаньягу пообіцяв здійснити жорстку акцію відплати, при цьому не чітко не розділяючи бойовиків ХАМАС та населення Сектору Гази. Однак після двох тижнів з моменту звільнення всіх Ізраїльських територій операція так і не почалася.
- Серед причин, через які її відкладав уряд Ізраїлю, називають прохання США. Спочатку Вашингтон намагався домовитись зі скинутим у Газі палестинським урядом про майбутнє цих територій, потім – спробував звільнити своїх заручників, а зараз готується розгорнути додаткові комплекси ППО на своїх військових базах.
- Країни Заходу повністю підтримують право Ізраїля на вторгнення в Газу в межах самооборони, однак закликають Тель-Авів не скоювати воєнних злочинів. Водночас громадяни та вихідці з мусульманських країн засуджують масовані авіаудари по території Сектору Гази, в наслідок яких загинули сотні її мешканців.