Відбувся рейд у ніч на 26 жовтня та про нього повідомили у ЦАХАЛ, командуванні ізраїльських військ. Власне, інженерні та бронетанкові підрозділи увійшли до північної частини Сектора Газа.

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Рейд армії Ізраїлю у Сектор Гази

Наголосимо, що після успішної операції ізраїльські війська повернулись на територію, що контролює Тель-Авів. Наразі триває підготовка до наступної фази бойових дій. Вочевидь, йдеться про повноцінний наземний наступ.

Сили ЦАХАЛ здійснили цілеспрямований рейд із застосуванням танків на територію північної частини Сектора Газа в рамках підготовки району до наступних етапів бойових дій. Війська виявили та атакували багатьох терористів, знищили їхню інфраструктуру, протитанкові позиції та провели роботи з упорядкування території,

– йдеться у джерелі.

Водночас коли саме ЦАХАЛ планує почати повноцінну операцію у Секторі Гази, достеменно невідомо, однак про це багато розмов. Зокрема, відповідні заяви лунають з боку офіційних осіб. Західні ЗМІ пишуть, що наступ доводиться переносити з погляду на стратегічні міркування.

Як відбувалась операція армії Ізраїлю: дивіться кадри від ЦАХАЛ

Зверніть увагу! Видання The Time of Israel припускає, що цей рейд – найбільша операція ЦАХАЛ в районі Сектора Гази від початку війни.

Згадаємо наостанок нещодавню заяву Ізраїлю стосовно удару по Сектору Гази. Як стверджують в Тель-Авіві, внаслідок неї загинув командир батальйону ХАМАС "Північний Хан-Юніс" Тайсір Мубашер.

За даними ЦАХАЛ, Мубашер раніше очолював військово-морські сили ХАМАС, а також пов'язаний із виробництвом зброї для угруповання.