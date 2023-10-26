Состоялся рейд в ночь на 26 октября, о чем сообщили в ЦАХАЛ, командовании израильских войск. Собственно, инженерные и бронетанковые подразделения вошли в северную часть Сектора Газа.

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Рейд армии Израиля в Сектор Газа

Отметим, что после успешной операции израильские войска вернулись на контролирующую Тель-Авиву территорию. В настоящее время идет подготовка к следующей фазе боевых действий. Очевидно, речь идет о полноценном наземном наступлении.

Силы ЦАХАЛ совершили целенаправленный рейд с применением танков на территорию северной части Сектора Газа в рамках подготовки района к следующим этапам боевых действий. Войска обнаружили и атаковали многих террористов, уничтожили их инфраструктуру, противотанковые позиции и провели работы по благоустройству территории,

– говорится в источнике.

В то же время, когда именно ЦАХАЛ планирует начать полноценную операцию в Секторе Газа, доподлинно неизвестно, однако об этом много разговоров. В частности, соответствующие заявления раздаются со стороны официальных лиц. Западные СМИ пишут, что наступление приходится переносить с точки зрения стратегических соображений.

Как происходила операция армии Израиля: смотрите кадры от ЦАХАЛ

Обратите внимание! Издание The Time of Israel предполагает, что этот рейд – самая крупная операция ЦАХАЛ в районе Сектора Газа с начала войны.

Вспомним напоследок недавнее заявление Израиля по поводу удара по Сектору Газа. Как утверждают в Тель-Авиве, в результате нее погиб командир батальона ХАМАС "Северный Хан-Юнис" Тайсир Мубашер.

По данным ЦАХАЛ, Мубашер ранее возглавлял военно-морские силы ХАМАС, а также связан с производством оружия для группировки.