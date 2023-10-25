В ЦАХАЛ объяснили, что Израиль не начинает операцию по просьбе США. Об этом пишет WSJ со ссылкой на официальных лиц Израиля и Соединенных Штатов Америки, информирует 24 Канал.
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Почему Израиль отложил наземную операцию
Источники издания сообщают, что сейчас Пентагон сосредоточен на отправке ПВО в Израиль перед началом наземной операции в Газе.
Израиль согласился отложить вторжение в Сектор Газа, чтобы США могли перебросить противоракетную оборону в регион.
– говорится в сообщении.
С чем связана задержка наземной операции в Секторе Газа
- Начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герц Халев объяснил, что есть "тактические и даже стратегические соображения", которые задерживают наземное наступление, но они разрешают ЦАХАЛ лучше подготовиться. Кроме того, Халеви подчеркнул, что группировка ХАМАС "сожалеет" о начале войны против Израиля.
- Оттягивание наземной операции в Секторе Газа связано с открытием второго фланга на севере Израиля, где находится "Хезболла". Если "Хезболла" нападет с севера, то есть Ливана, а Израиль зайдет с юга в Сектор Газа, то придется воевать и против Ливана.
- Кроме того, возможно если отложить наземную операцию, то Израилю удастся лучше подготовиться. Ведь танковые экипажи довольно давно не применялись, поэтому нуждаются в ремонте.
- Спикер израильской армии Джонатан Конрикус 23 октября заявил, что военная операция против боевиков ХАМАС не начнется, если палестинцы сдадут оружие и освободят заложников.
- Министр обороны Израиля Йоав Галлант обратился к военнослужащим и сказал, что они должны "сохранять готовность к наступлению, ведь оно будет".