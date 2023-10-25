В ЦАХАЛ объяснили, что Израиль не начинает операцию по просьбе США. Об этом пишет WSJ со ссылкой на официальных лиц Израиля и Соединенных Штатов Америки, информирует 24 Канал.

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Почему Израиль отложил наземную операцию

Источники издания сообщают, что сейчас Пентагон сосредоточен на отправке ПВО в Израиль перед началом наземной операции в Газе.

Израиль согласился отложить вторжение в Сектор Газа, чтобы США могли перебросить противоракетную оборону в регион.

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В результате войны между ХАМАС и Израилем погибло большое количество человек. В Газе – более 6500 тысяч. В Израиле – около 1400 гражданских людей и более 300 военных Армии обороны Израиля.

С чем связана задержка наземной операции в Секторе Газа