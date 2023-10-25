У ЦАХАЛ пояснили, що Ізраїль не розпочинає операцію на прохання США. Про це пише WSJ з посиланням на офіційних осіб Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки, інформує 24 Канал.
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Чому Ізраїль відклав наземну операцію
Джерела видання повідомляють, що зараз Пентагон зосереджений на відправленні ППО до Ізраїлю перед початком наземної операції у Газі.
Ізраїль погодився відкласти вторгнення в Сектор Гази, аби США могли перекинути протиракетну оборону в регіон,
– йдеться в повідомленні.
З чим пов’язана затримка наземної операції в Секторі Гази
- Начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві пояснив, що є "тактичні та навіть стратегічні міркування", які затримують наземний наступ, але вони дозволяють ЦАХАЛ краще підготуватися. Крім того, Халеві наголосив, що угруповання ХАМАС "жалкує" про початок війни проти Ізраїлю.
- Відтягування наземної операції в Секторі Гази пов'язане з відкриттям другого флангу на півночі Ізраїлю, де присутня "Хезболла". Якщо "Хезболла" нападе з півночі, тобто Лівану, а Ізраїль зайде з півдня у Сектор Гази, то доведеться воювати і проти Лівану.
- Крім того, можливо, якщо відкласти наземну операцію, то Ізраїлю вдасться краще підготуватися. Адже танкові екіпажі досить давно не застосовувалися, тому потребують налагодження.
- Речник ізраїльскої армії Джонатан Конрікус 23 жовтня заявив, що військова операція проти бойовиків ХАМАС не розпочнеться, якщо палестинці здадуть зброю та звільнять заручників.
- Натомість міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант звернувся до військовослужбовців і сказав, що вони повинні "зберігати готовність до наступу, адже він буде".