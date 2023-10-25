У ЦАХАЛ пояснили, що Ізраїль не розпочинає операцію на прохання США. Про це пише WSJ з посиланням на офіційних осіб Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки, інформує 24 Канал.

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Чому Ізраїль відклав наземну операцію

Джерела видання повідомляють, що зараз Пентагон зосереджений на відправленні ППО до Ізраїлю перед початком наземної операції у Газі.

Ізраїль погодився відкласти вторгнення в Сектор Гази, аби США могли перекинути протиракетну оборону в регіон,

– йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу! Унаслідок війни між ХАМАС та Ізраїлем загинула велика кількість осіб. У Газі – більше ніж 6500 тисяч. В Ізраїлі – близько 1400 цивільних людей та понад 300 військових Армії оборони Ізраїлю.

З чим пов’язана затримка наземної операції в Секторі Гази