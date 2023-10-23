Про те, що Ердоган зробив крок до схвалення членства Швеції в НАТО, офіційно заявила його пресслужба.

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Ердоган підписав протокол вступу Швеції до НАТО

Повідомляється, що 23 жовтня Ердоган підписав протокол про вступ Швеції до НАТО. Однак його ще повинен розглянути парламент.

Протокол про вступ Швеції до НАТО був підписаний президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 23 жовтня 2023 року і переданий на розгляд Великих національних зборів (парламенту – 24 Канал) Туреччини,

– мовиться в повідомленні.

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