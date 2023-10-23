О том, что Эрдоган сделал шаг к одобрению членства Швеции в НАТО официально заявила его пресс-служба.

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Эрдоган подписал протокол вступления Швеции в НАТО

Сообщается, что 23 октября Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Однако его еще предстоит рассмотреть парламент.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания (парламента – 24 Канал) Турции,

– говорится в сообщении.

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