О том, что Эрдоган сделал шаг к одобрению членства Швеции в НАТО официально заявила его пресс-служба.
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Эрдоган подписал протокол вступления Швеции в НАТО
Сообщается, что 23 октября Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Однако его еще предстоит рассмотреть парламент.
Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания (парламента – 24 Канал) Турции,
– говорится в сообщении.
Почему Турция передумала
- На Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в НАТО в обмен на помощь в сближении с ЕС.
- В рамках сотрудничества между странами возникла договоренность. Стокгольм помогать Анкаре сблизиться с Европейским Союзом. В ответ Эрдоган пообещал, что передаст ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО на рассмотрение парламента в октябре.
- Источники шведских СМИ ранее заявили, что в настоящее время Стокгольм оптимистично оценивает процесс вступления в НАТО и ожидает, что это произойдет уже осенью.