Відповідну заяву турецький лідер зробив 9 жовтня після засідання уряду в Анкарі. Він також закликав сторони припинити бомбардування та переслідування цивільних.

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Що заявив Ердоган щодо посередництва у війні

Ми, як Туреччина, готові до будь-якого виду посередництва, включно з обміном полоненими, якщо цього вимагатимуть сторони… Ми продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні контакти заради миру між Ізраїлем і Палестиною,

– заявив Ердоган.

Він також озвучив заклики до сторін:

Ізраїль – припинити бомбардувати палестинські землі;

палестинців – припинити переслідувати цивільні поселення в Ізраїлі.

"Ми продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні контакти заради миру між Ізраїлем і Палестиною... Навіть у війні присутні етикет і мораль. Сторони зобов'язані їх дотримуватися. Як ми завжди наголошуємо, у справедливому мирі немає переможених", – сказав президент Туреччини.

Перед цим політик заявив, як писало "Анадолу", що рішення про створення двох держав – єдиний спосіб досягнення регіонального миру. На думку Ердогана, регіон продовжуватиме жити в прагненні до миру, поки проблему не вирішать "справедливим шляхом".

Міцний регіональний мир буде можливим лише шляхом знаходження остаточного розв'язання палестино-ізраїльського питання. У цьому відношенні, як ми завжди наголошували, збереження перспективи вирішення двох держав є дуже важливим,

– заявив Ердоган.

За його словами, мовиться про формування незалежної палестинської держави відповідно до кордонів 1967 року зі збереженням її територіальної цілісності зі столицею в Єрусалимі. Президент Туреччини зауважив, що це є "необхідністю, яку не можна відкладати".

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