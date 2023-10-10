Відповідну заяву турецький лідер зробив 9 жовтня після засідання уряду в Анкарі. Він також закликав сторони припинити бомбардування та переслідування цивільних.
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Що заявив Ердоган щодо посередництва у війні
Ми, як Туреччина, готові до будь-якого виду посередництва, включно з обміном полоненими, якщо цього вимагатимуть сторони… Ми продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні контакти заради миру між Ізраїлем і Палестиною,
– заявив Ердоган.
Він також озвучив заклики до сторін:
- Ізраїль – припинити бомбардувати палестинські землі;
- палестинців – припинити переслідувати цивільні поселення в Ізраїлі.
"Ми продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні контакти заради миру між Ізраїлем і Палестиною... Навіть у війні присутні етикет і мораль. Сторони зобов'язані їх дотримуватися. Як ми завжди наголошуємо, у справедливому мирі немає переможених", – сказав президент Туреччини.
Перед цим політик заявив, як писало "Анадолу", що рішення про створення двох держав – єдиний спосіб досягнення регіонального миру. На думку Ердогана, регіон продовжуватиме жити в прагненні до миру, поки проблему не вирішать "справедливим шляхом".
Міцний регіональний мир буде можливим лише шляхом знаходження остаточного розв'язання палестино-ізраїльського питання. У цьому відношенні, як ми завжди наголошували, збереження перспективи вирішення двох держав є дуже важливим,
– заявив Ердоган.
За його словами, мовиться про формування незалежної палестинської держави відповідно до кордонів 1967 року зі збереженням її територіальної цілісності зі столицею в Єрусалимі. Президент Туреччини зауважив, що це є "необхідністю, яку не можна відкладати".
Останні новини про війну між Ізраїлем та ХАМАС
- У ніч проти 10 жовтня у Секторі Гази лунали потужні вибухи. ЗМІ написали, що там загинуло 5 людей. Зокрема, загинули двоє журналістів, які там працювали. За даними Anadolu, це Саїда Аль-Тавіла та Мохаммада Собха.
- Вибухи також чули в ізраїльському місті Ашкелон. Очевидці також чули звуки винищувачів, які летіли над кордоном між Ізраїлем і Сектором Гази.
- Напередодні, 9 жовтня, міністр армії США Крістін Вормут сказала, що Конгресу треба схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що Міноборони США зможе виробити й придбати боєприпаси одночасно для Ізраїлю та України.