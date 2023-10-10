Згодом стало відомо, що після цієї атаки є загиблі. Серед жертв також змогли ідентифікувати двох журналістів, що працювали у Секторі Гази.
До теми Час на боці ХАМАС: як військова операція Ізраїля може вплинути на війну в Україні
Вибухи лунали біля Сектору Гази
Кореспонденти, які працювали на місці подій в Ізраїлі, близько 4 ранку за місцевим часом почули потужні вибухи та сильний гуркіт у Секторі Гази. Журналісти зазначили, що, ймовірно, це були удари по військових об'єктах палестинців.
Вибухи також чули й в ізраїльському місті Ашкелон. Очевидці зазначали, що чули звук винищувачів, які летіли над кордоном між Ізраїлем і Сектором Гази.
Один із журналістів також бачив "великі спалахи в небі" і "почув звук дуже сильного удару", що доносився з Гази. До того ж там чули роботу безпілотників і вертоліт, який летів поблизу кордону з Газою.
Відомо про жертв внаслідок удару по палестинцях
Телекомпанія Al Jazeera згодом повідомила, що, за даними очевидців із Гази, п'ятеро людей, у тому числі щонайменше двоє журналістів, загинули під час ізраїльської повітряної атаки на житловий будинок у західній частині палестинського анклаву.
Крім того, у турецькому агентстві Anadolu змогли ідентифікувати двох загиблих журналістів як Саїда Аль-Тавіла та Мохаммада Собха. У мережі також з'явилися фото цієї атаки по Сектору Гази.
Вибухи у Секторі Гази / Фото Mahmud Hams / AFP
Варто підкреслити, що 9 жовтня Комітет із захисту журналістів повідомив, що після початку бойових дій було вбито ще трьох палестинських журналістів. Один був поранений, а ще двоє вважаються зниклими безвісти з 7 жовтня.
Війна між Ізраїлем і ХАМАС: останні новини
- Лідери США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії 9 жовтня випустили спільну заяву щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС. Вони наголосили, що підтримуватимуть Ізраїль у його праві на самооборону і захисті свого народу від "таких звірств".
- До цього стало відомо, що у кібуці Беері знайшли понад 100 тіл убитих ізраїльтян. Таким чином терористи з ХАМАС вбили десяту частину людей, що проживали у цьому кібуці.
- Водночас у ХАМАС заявили, що буцімто вже готові до переговорів з Ізраїлем. Високопоставлений чиновник ХАМАС Мусса Абу Марзук заявив, що організація "досягнула своїх цілей" і вже нібито готова до чогось нового.