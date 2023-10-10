Впоследствии стало известно, что после этой атаки погибли. Среди жертв также смогли идентифицировать двух журналистов, работавших в Секторе Газа.

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Взрывы раздавались возле Сектора Газа

Корреспонденты, работавшие на месте событий в Израиле, около 4 утра по местному времени услышали мощные взрывы и громкий грохот в Секторе Газа. Журналисты отметили, что, вероятно, это были удары по военным объектам палестинцев.

Взрывы также слышали и в израильском городе Ашкелон. Очевидцы отмечали, что слышали звук истребителей, летевших над границей между Израилем и Сектором Газа.

Один из журналистов также видел "большие вспышки в небе" и "услышал звук очень сильного удара", доносившийся из Газы. К тому же там слышали работу беспилотников и вертолет, летевший вблизи границы с Газой.

Известно о жертвах в результате удара по палестинцам

Телекомпания Al Jazeera впоследствии сообщила, что, по данным очевидцев из Газы, пять человек, в том числе по меньшей мере два журналиста, погибли во время израильской воздушной атаки на жилой дом в западной части палестинского анклава.

Кроме того, в турецком агентстве Anadolu смогли идентифицировать двух погибших журналистов, как Саида Аль-Тавила и Мохаммада Собха. В сети также появились фото этой атаки по Сектору Газа.

Взрывы в Секторе Газа / Фото Mahmud Hams / AFP

Следует подчеркнуть, что 9 октября Комитет по защите журналистов сообщил, что после начала боевых действий были убиты еще три палестинских журналиста. Один был ранен, а еще двое числятся пропавшими без вести с 7 октября.

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