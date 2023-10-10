Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов рассказал 24 Каналу, что чем больше хаоса в мире, в частности на Ближнем Востоке, тем хуже для Украины.

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Масштабный шаг к уничтожению мирового порядка

Нападение ХАМАС продолжил линию, начатую Россией 24 февраля 2022 года, начав полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Это масштабный шаг к уничтожению мирового порядка. Поэтому Украина не является бенефициаром этой ситуации. Однако это дает шанс для очередной консолидации Запада, и к представлению, кто на какой стороне добра и зла находится,

– уверен заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

Что касается наземной стадии операции ЦАХАЛ, то она может начаться в ближайшие часы. Продлится она оптимально 10 – 14 дней. Для самого Израиля важно, чтобы ее продолжительность была как можно меньше. Ведь сейчас время на стороне ХАМАС и Ирана.

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"Цель Израиля не только наказать ХАМАС, но и в первую очередь повлиять на региональные договоренности с Саудовской Аравией", – подчеркнул Сергей Данилов.

Обратите внимание! Одна из причин нападения ХАМАС, по мнению израильского военного обозревателя Давида Шарпа, это срыв заключения мирного договора между Израилем и Саудовской Аравией, который должен был состояться при посредничестве США. Сближение Израиля и Саудовской Аравии неприемлемо для ХАМАС, Хезболлы и Ирана.

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