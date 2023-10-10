Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів 24 Каналу, що чим більше хаосу у світі, зокрема на Близькому Сході, тим гірше для України.

Читайте також Провал розвідки та привид Війни Судного дня: чому Ізраїль застали зненацька та коли буде мир

Масштабний крок до знищення світового порядку

Напад ХАМАС продовжив лінію, яку започаткувала Росія 24 лютого 2022 року, розпочавши повномасштабне вторгнення на територію України.

Це масштабний крок до знищення світового порядку. А тому Україна не є бенефіціаром цієї ситуації. Проте це дає шанс для чергової консолідації Заходу, і до уявлення, хто на якому боці добра і зла перебуває,

– впевнений заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Щодо наземної стадії операції ЦАХАЛ, то вона може розпочатися у найближчі години. Триватиме вона оптимально 10 – 14 днів. Для самого Ізраїля важливо, щоб її тривалість була якомога меншою. Адже час зараз на боці ХАМАС та Ірану.

Як загострення ситуації на Близькому Сході вплине на Україну: дивіться відео

"Мета Ізраїлю не тільки покарати ХАМАС, але й в першу чергу вплинути на регіональні домовленості з Саудівською Аравією", – наголосив Сергій Данилов.

Зверніть увагу! Одна з причин нападу ХАМАС, на думку ізраїльського військового оглядача Давида Шарпа, це зрив ухвалення мирного договору між Ізраїлем та Саудівською Аравією, який мало відбутися за посередництва США. Зближення Ізраїля та Саудівської Аравії неприйнятне для ХАМАСУ, Хезболли та Ірану.

Більше про розгортання конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем: важливо