Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зауваживши, що напад на Ізраїль стався, зокрема, через провал військових розвідувальних служб країни. Хоча бойовики ХАМАС дійсно грамотно спланували атаку.

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Цілком ймовірно, що терористи досягли більшого результату, ніж очікували. Однак утримувати територію вони не зможуть, адже не мають такої можливості.

Навіщо ХАМАС здійснив такий напад

Як наголосив Шарп, ХАМАС має декілька цілей. Насамперед вони на певний час захопили деяку територію Ізраїлю, де знищували жителів та взяли полонених. Так вони спробували продемонструвати на весь світ "картинку", якої вже десятками років не було на цих територіях.

Бойовикам потрібні полонені, щоб обміняти їх на різних своїх терористів з ізраїльських тюрем. Там зараз перебуває значна кількість бойовиків з ХАМАСУ та інших аналогічних організацій.

Можливо, терористи хотіли ще й зірвати підписання формального офіційного мирного договору між Ізраїлем та Саудівською Аравією за посередництва США, Для Ірану та терористичного ХАМАСУ й Хезболли це був би болючий удар.

Чи наважиться Іран на операцію в Секторі Гази

Очевидно, що бойовики ХАМАС напали з розрахунку, що Ізраїль не наважиться здійснити повномасштабну операцію в Секторі Гази. Але такий напад повністю міняє ситуацію.

Ізраїль дійсно роками не наважувався на таку операцію з низки причин. За це довелося б заплатити високу ціну: втрати серед особового складу, економічне навантаження, втрати серед цивільного населення, а також – з Сектором Гази потрібно щось робити після захоплення.

Якщо залишити його під власним контролем – потрібно боротися з терористами, підпіллям, годувати людей тощо. Якщо піти – з'явиться нова некерована терористична організація.

Дивіться розмову з Давидом Шарпом на ютубі 24 Каналу

Раніше в Ізраїлі все ж припускали, що ХАМАС має деякі прагматичні погляди. Так, вони хотіли знищити сам Ізраїль, але упродовж років проявляли певну договороспроможність. Було цілком можливо десь "задобрити" їх, десь залякати. Були певні правила гри, які подекуди мали і негативний ефект. Все ось так трималося.

Тепер стало зрозуміло, що на прагматизм не варто розраховувати. Якщо противник таке зробив – він має бути знищений,

– підкреслив Шарп.

З ліванською Хезболлою ситуація дещо інша. Боротьба з Ізраїлем для них – ідеологічне прикриття. Вони все ж переважно вирішують проблеми шиїтської ліванської спільноти. І наважитися на повномасштабну війну з Ізраїлем, де перебуватиме на кону усе їхнє угруповання, – сумнівний варіант. Але вони цілком можуть піти на обмежені зіткнення.

Загострення в Ізраїлі: коротко