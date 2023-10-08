Як пишуть західні ЗМІ, цю авіаносну групу супроводжує атомний підводний човен. Субмарина озброєна ракетами.

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Ізраїль може отримати допомогу від США

Як пише видання, ця авіаносна група рухається прямо до єврейської держави разом із допомогою для неї. Військовий пакет також містить у собі зброю для "Залізного купола".

Ці кораблі окрім підводного човна супроводжує ракетний крейсер. Також разом з ними пливуть кілька есмінців.

Ізраїльський військовий аналітик та офіцер Ігаль Левін у своїх соцмережах повідомив, що 8 жовтня до єврейської держави прилетів перший військовий літак США з вантажем. За його словами, американський повітряний транспорт дістався Ізраїлю через Йорданію.

Раніше ЗМІ писали, що Джозеф Байден хоче виконати прохання Ізраїлю щодо термінової передачі зброї. За попередніми даними, американський лідер наказав надати Тель-Авіву додаткову допомогу.

Держсекретар Ентоні Блінкен не так давно заявляв, що Білий дім пізніше оприлюднить новий пакет допомоги для єврейської держави. А один з посадовців з адміністрації Байдена на умовах анонімності повідомляв, що президент США хоче зробити все можливе, щоб підтримати Ізраїль у цій війні на Ближньому Сході.

В Ізраїлі можуть оголосити часткову евакуацію

Нещодавно місцева влада закликала підготуватися до евакуації тих жителів, що мешкають близько до кордону з Ліваном. Подробиць поки не розкривають, але причина може полягати у Хезболлі. Це воєнізоване шиїтське угруповання, яке Ізраїль та декілька інших країн визнали терористичною організацією, 7 жовтня підтримало атаку ХАМАС на єврейську державу.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що Хезболла ще й потім обстріляла ізраїльські позиції в районі земель Шебаа. Після цього ЦАХАЛ вдарив по об'єктах бойовиків у Лівані.

Ізраїль офіційно оголосив війну

Тель-Авів нещодавно проголосував за введення пункту 40 "Алеф". Його до цього не запроваджували 50 років поспіль. Таким чином єврейська держава тепер офіційно перебуває у стані війни.

Цей пункт ввели вперше з Війни Судного дня. Нагадаємо, що ХАМАС атакував Ізраїль саме у 50-ту річницю тієї події. Тоді, у 1973 році, на Ізраїль напали одразу дві країни – Єгипет та Сирія.

Пункт 40 "Алеф" дозволяє ізраїльським військовим діяти на власний розсуд, проте не знімає з них всіх зобов'язань. Вони все одно повинні доповідати політичному керівництву.