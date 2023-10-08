Адміністрація Байдена працює над тим, щоб виконати прохання Ізраїлю про термінову передачу зброї Тель-Авіву. Про це повідомили американський чиновник та особа, ознайомлена з переговорами.

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Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю

Передача зброї може бути частиною нового пакета допомоги Ізраїлю, який, як заявив держсекретар Ентоні Блінкен, адміністрація оприлюднить пізніше.

Ми розглядаємо конкретні додаткові запити, з якими звернулися ізраїльтяни. Я думаю, що ви, швидше за все, почуєте більше про це пізніше сьогодні,

– заявив Блінкен.

За словами американського посадовця, Байден доручив своїй команді зробити все можливе, щоб підтримати Ізраїль у конфлікті.

"Вони сказали нам: "Скажіть нам, що вам потрібно, і ви це отримаєте", – зазначив другий співрозмовник Politico, знайомий з переговорами.

Один з варіантів, який може розглядатися Білим домом, – це звільнення маловідомих запасів американських боєприпасів, що зберігаються в Ізраїлі. Ця зброя призначена для використання США в конфліктах на Близькому Сході, але Сполучені Штати також дозволили Ізраїлю отримати доступ до боєприпасів у надзвичайних ситуаціях.

За словами американського посадовця, хоч США й відправили частину цих боєприпасів в Україну, щоб допомогти Києву дати відсіч російським окупантам, в арсеналі досі залишається достатньо озброєння для Ізраїлю.

Також він зазначив, що адміністрація Байдена не очікує, що будь-яка військова допомога Ізраїлю вплине на його здатність продовжувати надсилати зброю Україні, оскільки обидві країни використовують різні системи.

Хоча США направили значні обсяги військової допомоги Києву, вони також свідомо подбали про те, щоб мати достатньо зброї у власних запасах, щоб захистити себе і своїх союзників, якщо виникне така потреба.

"Ізраїль має "Залізний купол", тоді як Україна має NASAMS, Patriot, Hawks. Це трохи різні категорії", – пояснив урядовець, маючи на увазі різні системи протиповітряної оборони.

Зверніть увагу! На сайті Білого дому згодом з'явилася інформація щодо переговорів Байдена на прем'єра Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час розмови президент США запевнив, що додаткова допомога для Армії оборони Ізраїлю вже в дорозі, і ще більше озброєння доставлять найближчими днями.