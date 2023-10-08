Зранку Армія Ізраїлю заявила про свої удари по ліванській бойовій групі Хезболла. Військові поділилися кадрами знищення інфраструктури терористів.
Дивіться також Сьогодні немає "чужих війн", – омбудсмен пояснив, чому атаки на Ізраїль вигідні саме Росії
Вдарили по скупченню ліванських бойовиків
О 7: 25 ЦАХАЛ повідомив, що зараз поливають вогнем з артилерії район у Лівані. Згодом стало відомо, що ізраїльтяни вдарили про інфраструктурі Хезболла в районі гори Дов, або Джбель Рус. Вони поширили відео, на якому б'ють по об'єктах ліванських бойовиків.
Ізраїль помстився Хезболлі за підтримку ХАМАС: відео
Хезболла вступила у конфлікт між ХАМАС та ЦАХАЛ
Слід зазначити, що удари Ізраїлю по Лівану, а саме по місцезнаходженню бойовиків Хезболли, – це реакція у відповідь на обстріл ізраїльських позицій в районі спірних ферм Шебаа. Саме з району гори Дов, який опинився під вогнем ЦАХАЛу, Хезболла завдавала ударів по Ізраїлю.
Саме військове угруповання визнало, що випустило по ізраїльських позиціях десятки ракет і снарядів. У такий спосіб ліванці хотіли підтримати напад ХАМАС на Ізраїль.
Ізраїль повідомив про завершення "першої фази" війни з ХАМАС: що відомо
- Зранку 8 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що йому вдалося знищити більшість палестинських бойовиків, які 7 жовтня вторглися до кількох населених пунктів Ізраїлю. Також там заявили про звільнення деяких заручників.
- Ізраїль оголосив Сектор Гази закритою військовою зоною.
- Напередодні прем'єр країни закликав мешканців Сектор Гази покинути територію, яку займають терористи. Також він пообіцяв, що Ізраїль переможе, але на це потрібен час.
- Вночі ЦАХАЛ завдав ударів по 420 об'єктах інфраструктури ХАМАС, серед них також будинок голови розвідки бойовиків.