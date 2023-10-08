Зранку Армія Ізраїлю заявила про свої удари по ліванській бойовій групі Хезболла. Військові поділилися кадрами знищення інфраструктури терористів.

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Вдарили по скупченню ліванських бойовиків

О 7: 25 ЦАХАЛ повідомив, що зараз поливають вогнем з артилерії район у Лівані. Згодом стало відомо, що ізраїльтяни вдарили про інфраструктурі Хезболла в районі гори Дов, або Джбель Рус. Вони поширили відео, на якому б'ють по об'єктах ліванських бойовиків.

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Слід зазначити, що удари Ізраїлю по Лівану, а саме по місцезнаходженню бойовиків Хезболли, – це реакція у відповідь на обстріл ізраїльських позицій в районі спірних ферм Шебаа. Саме з району гори Дов, який опинився під вогнем ЦАХАЛу, Хезболла завдавала ударів по Ізраїлю.

Саме військове угруповання визнало, що випустило по ізраїльських позиціях десятки ракет і снарядів. У такий спосіб ліванці хотіли підтримати напад ХАМАС на Ізраїль.

Довідка: Ферми Шебаа – це спірна територія у 22 кілометри квадратних, розміщена на Голанських висотах. Її вважають своєю як Ізраїль, так і Ліван вже багато років. Наразі ферми Шебаа входять до окупованої Ізраїлем території.

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