Утром Армия Израиля заявила о своих ударах по ливанской боевой группе Хезболла. Военные поделились кадрами уничтожения террористической инфраструктуры.
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Ударили по скоплению ливанских боевиков
В 7:25 ЦАХАЛ сообщил, что сейчас поливают огнем из артиллерии район в Ливане. Впоследствии стало известно, что израильтяне ударили по инфраструктуре Хезболла в районе горы Дов или Джбель Рус. Они распространили видео, на котором бьют по объектам ливанских боевиков.
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Армия Израиля уточнила, что нанесла "предупредительные выстрелы" по нескольким подозреваемым в районе инфраструктуры, которая была поражена сегодня на горе Дов
Хезболла вступила в конфликт между ХАМАС и ЦАХАЛ
Следует отметить, что удары Израиля по Ливану, а именно по местонахождению боевиков Хезболлы, – это ответная реакция на обстрел израильских позиций в районе спорных ферм Шебаа. Именно из района горы Дов, оказавшегося под огнем ЦАХАЛа, Хезболла наносила удары по Израилю.
Сама военная группировка признала, что выпустила по израильским позициям десятки ракет и снарядов. Таким образом, ливанцы хотели поддержать нападение ХАМАС на Израиль.
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- Утром 8 октября ЦАХАЛ сообщил, что ему удалось уничтожить большинство палестинских боевиков, которые 7 октября вторглись в несколько населенных пунктов Израиля. Также там заявили об освобождении некоторых заложников.
- Израиль объявил сектор Газа закрытой военной зоной.
- Накануне премьер страны призвал жителей Сектор Газа покинуть территорию, которую занимают террористы Также он пообещал, что Израиль победит, но на это нужно время.
- Ночью ЦАХАЛ нанес удары по 420 объектам инфраструктуры ХАМАС, среди них также дом главы разведки боевиков.