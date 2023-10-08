Утром Армия Израиля заявила о своих ударах по ливанской боевой группе Хезболла. Военные поделились кадрами уничтожения террористической инфраструктуры.

Смотрите также Сегодня нет "чужих войн", - омбудсмен объяснил, почему атаки на Израиль выгодны именно России

Ударили по скоплению ливанских боевиков

В 7:25 ЦАХАЛ сообщил, что сейчас поливают огнем из артиллерии район в Ливане. Впоследствии стало известно, что израильтяне ударили по инфраструктуре Хезболла в районе горы Дов или Джбель Рус. Они распространили видео, на котором бьют по объектам ливанских боевиков.

Израиль отомстил Хезболли за поддержку ХАМАС: видео

Армия Израиля уточнила, что нанесла "предупредительные выстрелы" по нескольким подозреваемым в районе инфраструктуры, которая была поражена сегодня на горе Дов

Хезболла вступила в конфликт между ХАМАС и ЦАХАЛ

Следует отметить, что удары Израиля по Ливану, а именно по местонахождению боевиков Хезболлы, – это ответная реакция на обстрел израильских позиций в районе спорных ферм Шебаа. Именно из района горы Дов, оказавшегося под огнем ЦАХАЛа, Хезболла наносила удары по Израилю.

Сама военная группировка признала, что выпустила по израильским позициям десятки ракет и снарядов. Таким образом, ливанцы хотели поддержать нападение ХАМАС на Израиль.

Справка : Фермы Шебаа – это спорная территория в 22 квадратных километра, расположенная на Голанских высотах. Ее считают своей как Израиль, так и Ливан уже много лет. В настоящее время фермы Шебаа входят в оккупированную Израилем территорию.

Израиль сообщил о завершении "первой фазы" войны с ХАМАСом: что известно