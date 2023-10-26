Такой мыслью с 24 Каналом поделился заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Он предположил, что антиизраильская риторика Эрдогана не отражает всей сложности турецкой позиции.

Смотрите также Привлекли танки, уничтожили террористов: армия Израиля совершила успешный рейд в Сектор Газа

Радикальные заявления – часть прагматизма

То, что сказал Эрдоган, является распространенным нарративом на "арабской улице", и именно так эти события в основном оценивает турецкая пресса.

Однако было бы неправильно считать, что этими словами турецкий президент избрал себе лагерь, к которому он хочет принадлежать. Как известно, Эрдоган является прагматичным политиком, который ищет способ увеличить свое влияние среди мусульманских стран. Однако, по мнению Данилова, его действия часто не отвечают его словам.



Каковы отношения Турции и ХАМАС Турция долгое время поддерживала ХАМАС и предоставляла его участникам убежище на своей территории. Среди прочего это связано с тем, что и Эрдоган, и ХАМАС в прошлом были связаны с движением "братьев-мусульман". Однако после атаки ХАМАС на Израиль стало известно, что Турция попросила участников этого движения уехать со своей территории. Анкара эту просьбу отрицает, однако такой шаг можно рассматривать как определенное согласование своих позиций с Западом.

О прагматичности интересов лидера Турции свидетельствует, например, что незадолго до этого заявления Эрдоган окончательно согласовал вступление Швеции в НАТО. Многие обозреватели считали, что Анкара будет и дальше использовать этот рычаг для шантажа Запада, однако турецкий руководитель решил продемонстрировать свое единство с Альянсом.

Обратите внимание! В последние годы отношения США и Турции находились в большом напряжении. Это связано с мятежом военных против Эрдогана, в причастности к которому турецкий президент подозревал Вашингтон. Вскоре Анкара решила приобрести российские С-400, чем сильно разозлила Соединенные Штаты, своего партнера по НАТО. В ответ США отказались продавать Турции истребители F-35, и этот отказ был незыблемым вплоть до согласия Эрдогана принять Швецию в Альянс.

Почему позиция Эрдогана вызывает вопросы

Интересно, что и в самой Турции есть свои борцы за независимость и своя проблема, связанная с притеснениями прав курдов. Эрдоган жестко подавляет любые попытки курдов выступить в защиту своих прав, в том числе клеймя их "террористами".

В Европе существует достаточно политических сил, которые считают курдов борцами своей свободой. Именно в этом, кстати, и заключался спор Турции со Швецией, которая создавала благоприятные условия курдских активистов.

Контекст: курды являются одним из самых больших народов мира, не имеющих собственной государственности. Исторически они проживали на территориях современных Турции, Ирака, Ирана и Сирии, а их численность сегодня составляет 30 млн. человек. Наибольшее количество курдов живет именно на территории Турции, однако государство даже не признает их отдельной национальной группой. В то же время во время войны с ИГИЛ в Ираке курдские отряды самообороны прекрасно показали себя в противодействии исламистским боевикам. Также курды контролируют территории на Севере Сирии, граничащие с Турцией. Этот контроль был достигнут тяжелой ценой в боях с режимом Асада и теми же исламистами. Однако Турция враждебно относится к этому образованию и даже планировала провести на этих территориях военную операцию.

"Фактически (случай с ХАМАС – 24 Канал) далеко не первый, когда одни и те же явления называют противоположными понятиями, записывая их на сторону добра или зла. И от того, что Эрдоган на словах поддержал ХАМАС, никаких изменений в курдском вопросе не произойдет", – предположил эксперт по Ближнему Востоку.

Сергей Данилов о позиции Турции в израильско-палестинском конфликте: смотрите видео

Последние сообщения о войне ХАМАС и Израиля