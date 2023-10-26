Такой мыслью с 24 Каналом поделился заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Он предположил, что антиизраильская риторика Эрдогана не отражает всей сложности турецкой позиции.
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Радикальные заявления – часть прагматизма
То, что сказал Эрдоган, является распространенным нарративом на "арабской улице", и именно так эти события в основном оценивает турецкая пресса.
Однако было бы неправильно считать, что этими словами турецкий президент избрал себе лагерь, к которому он хочет принадлежать. Как известно, Эрдоган является прагматичным политиком, который ищет способ увеличить свое влияние среди мусульманских стран. Однако, по мнению Данилова, его действия часто не отвечают его словам.
Каковы отношения Турции и ХАМАС
Турция долгое время поддерживала ХАМАС и предоставляла его участникам убежище на своей территории. Среди прочего это связано с тем, что и Эрдоган, и ХАМАС в прошлом были связаны с движением "братьев-мусульман".
Однако после атаки ХАМАС на Израиль стало известно, что Турция попросила участников этого движения уехать со своей территории. Анкара эту просьбу отрицает, однако такой шаг можно рассматривать как определенное согласование своих позиций с Западом.
О прагматичности интересов лидера Турции свидетельствует, например, что незадолго до этого заявления Эрдоган окончательно согласовал вступление Швеции в НАТО. Многие обозреватели считали, что Анкара будет и дальше использовать этот рычаг для шантажа Запада, однако турецкий руководитель решил продемонстрировать свое единство с Альянсом.
Почему позиция Эрдогана вызывает вопросы
Интересно, что и в самой Турции есть свои борцы за независимость и своя проблема, связанная с притеснениями прав курдов. Эрдоган жестко подавляет любые попытки курдов выступить в защиту своих прав, в том числе клеймя их "террористами".
В Европе существует достаточно политических сил, которые считают курдов борцами своей свободой. Именно в этом, кстати, и заключался спор Турции со Швецией, которая создавала благоприятные условия курдских активистов.
"Фактически (случай с ХАМАС – 24 Канал) далеко не первый, когда одни и те же явления называют противоположными понятиями, записывая их на сторону добра или зла. И от того, что Эрдоган на словах поддержал ХАМАС, никаких изменений в курдском вопросе не произойдет", – предположил эксперт по Ближнему Востоку.
Сергей Данилов о позиции Турции в израильско-палестинском конфликте: смотрите видео
Последние сообщения о войне ХАМАС и Израиля
- Еще в первый день нападения ХАМАС на Израиль Нетаньяху пообещал совершить жесткую акцию возмездия, при этом не четко не разделяя боевиков ХАМАС и население Сектора Газы. Однако спустя две недели с момента освобождения всех Израильских территорий операция так и не началась.
- Среди причин, по которым ее откладывало правительство Израиля, называют просьба США. Сначала Вашингтон пытался договориться со свергнутым в Газе палестинским правительством о будущем этих территорий, затем попытался освободить своих заложников, а сейчас готовится развернуть дополнительные комплексы ПВО на своих военных базах.
- Страны Запада полностью поддерживают право Израиля на вторжение в Газу в рамках самообороны, однако призывают Тель-Авив не совершать военные преступления. В то же время, граждане и выходцы из мусульманских стран осуждают массированные авиаудары по территории Сектора Газы, в результате которых погибли сотни ее жителей.