Соответствующие заявления турецкий лидер озвучил на пропалестинском митинге в Стамбуле 28 октября. После предварительных заявлений Эрдогана Иерусалим сообщил об отзыве дипломатов из Турции.
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Что известно о скандальном заявлении Эрдогана
Президент Турции заявил на митинге, что объявит Израиль миру "военным преступником". Мол, они готовятся к этому. Кроме того, он назвал израильское государство "оккупантом" и приравнял жертв войны в Секторе Газа к погибшим в Украине.
Те, кто проливает крокодиловые слезы за мирными жителями, погибшими в украинско-российской войне, молча наблюдают за смертью тысяч невинных детей в Газе,
– заявил Эрдоган.
Он также назвал Запад "главным виновником разворачивающейся в Газе резни". Хотя на самом деле террористы ХАМАС напали на Израиль, начали убивать и брать в плен гражданских.
Что касается гибели людей, то Эрдоган заявил, что Анкара не потакает нападениям на гражданских лиц в Израиле.
"Мы скорбим по каждому мирному жителю, и Израилю на это плевать. Мы проливали слезы за жителями многих регионов: от Крыма до Карабаха, от Боснии до Киркука, от Палестины до Туркестана, от Афганистана до Чечни", – сказал президент Турции.
Кроме того, Эрдоган добавил:
- "конечно, каждая страна имеет право защищать себя, но где справедливость?";
- "в Секторе Газа происходит не защита, а открытая, жестокая резня".
Кратко о заявлениях Эрдогана
- Турецкий президент 25 октября поддержал террористов ХАМАС. Он заявил, что они якобы не террористическая организация, а "группа освободителей и моджахедов, которые борются за защиту своих земель и граждан".
- Относительно Израиля, то Эрдоган сказал, что он виноват в "зверствах" в Секторе Газа. Ведь, по его словам, якобы почти половина погибших в результате ударов ЦАХАЛ – это дети.
- После этого израильские власти заявили, что отзывают своих дипломатов из Турции. Глава МИД Израиля Эли Коэн заверил, что они пересмотрят отношения с Анкарой.