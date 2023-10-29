Так, речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі закликав переїхати "у більш безпечні райони". Про це заявили після оголошення про розширення наземної операції в палестинському анклаві.

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ЦАХАЛ вкотре закликав населення півночі Гази переїхати на південь

Цивільне населення на півночі Гази, в місті Газа, має тимчасово переїхати на південь від Ваді Газа в більш безпечні райони,

– сказав Хагарі.

За його словами, цей заклик – "посиленої терміновості". Крім цього, Хагарі також зазначив, що завтра, 30 жовтня, "гуманітарні зусилля в Газі, очолювані Єгиптом і США, будуть розширюватися".

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