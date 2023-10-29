Так, речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі закликав переїхати "у більш безпечні райони". Про це заявили після оголошення про розширення наземної операції в палестинському анклаві.
Важливо Нетаньягу офіційно підтвердив початок наземної операції в Секторі Гази
ЦАХАЛ вкотре закликав населення півночі Гази переїхати на південь
Цивільне населення на півночі Гази, в місті Газа, має тимчасово переїхати на південь від Ваді Газа в більш безпечні райони,
– сказав Хагарі.
За його словами, цей заклик – "посиленої терміновості". Крім цього, Хагарі також зазначив, що завтра, 30 жовтня, "гуманітарні зусилля в Газі, очолювані Єгиптом і США, будуть розширюватися".
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини
- Ввечері 28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно заявив про початок наземної операції у Секторі Гази. За його словами, другий етап війни проти ХАМАС розпочався з введення нових наземних сил на територію, контрольовану бойовиками.
- Напередодні Реджеп Ердоган розкритикував Ізраїль та закликав турків продемонструвати підтримку ХАМАС.
- Ізраїльська армія заявила, що вони знищили керівника військово-повітряних сил ХАМАС Іссама Абу Рукбе. Це сталося під час нічної атаки по бойовиках у ніч проти 28 жовтня.
- Армія оборони Ізраїлю уточнила, що саме Асему Абу Ракабі відповідав за безпілотники, параплани, повітряне виявлення та протиповітряну оборону ХАМАС, брав участь у плануванні різанини в громадах, що оточують Сектор Гази 7 жовтня, керував терористами, які проникли в Ізраїль на парапланах, а також відповідав за атаки безпілотників на пости ЦАХАЛ.