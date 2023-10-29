Так, спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари призвал переехать "в более безопасные районы". Об этом заявили после объявления о расширении наземной операции в палестинской анклаве.
Важно Нетаньяху официально подтвердил начало наземной операции в Секторе Газа
ЦАХАЛ в очередной раз призвал население севера Газы переехать на юг
Гражданское население на севере Газы, в городе Газа, должно временно переехать к югу от Вади Газа в более безопасные районы,
– сказал Хагари.
По его словам, этот призыв – "усиленной срочности". Кроме того, Хагари также отметил, что завтра, 30 октября, "гуманитарные усилия в Газе, возглавляемые Египтом и США, будут расширяться".
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Вечером 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально заявил о начале наземной операции в Секторе Газа. По его словам, второй этап войны против ХАМАС начался с введения новых наземных сил на территорию, контролируемую боевиками.
- В преддверии Реджеп Эрдоган раскритиковал Израиль и призвал турок продемонстрировать поддержку ХАМАС.
- Израильская армия заявила, что они уничтожили руководителя военно-воздушных сил ХАМАСа Иссама Абу Рукбе. Это произошло во время ночной атаки по боевикам в ночь на 28 октября.
- Армия обороны Израиля уточнила, что именно Асему Абу Ракаби отвечал за беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение и противовоздушную оборону ХАМАС, участвовал в планировании резни в общинах, окружающих Сектор Газа 7 октября, руководил террористами, проникшими в Израиль. отвечал за атаки беспилотников на посты Цахал.