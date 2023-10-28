Соответствующую информацию военные ЦАХАЛ сообщили утром 28 октября. Они даже обнародовали видео атаки.

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Что известно о ликвидации руководителя авиационной группы ХАМАС

Ночью (против 28 октября – 24 Канал), на основе данных разведки ЦАХАЛ и ISA, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по голове авиационной группы ХАМАС Асему Абу Ракаби,

– заявили военные.

Армия обороны Израиля уточнила, что именно Асему Абу Ракаби:

отвечал за беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение и противовоздушную оборону ХАМАС;

участвовал в планировании резни в общинах, окружающих Сектор Газа 7 октября;

руководил террористами, проникшими в Израиль на парапланах;

отвечал за атаки беспилотников на посты Цахал.

Где именно и при каких условиях ликвидирован боевик в ЦАХАЛ не рассказали.

Что известно о ликвидации главы воздушных операций ХАМАС: смотрите видео

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