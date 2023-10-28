Соответствующую информацию военные ЦАХАЛ сообщили утром 28 октября. Они даже обнародовали видео атаки.
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Что известно о ликвидации руководителя авиационной группы ХАМАС
Ночью (против 28 октября – 24 Канал), на основе данных разведки ЦАХАЛ и ISA, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по голове авиационной группы ХАМАС Асему Абу Ракаби,
– заявили военные.
Армия обороны Израиля уточнила, что именно Асему Абу Ракаби:
- отвечал за беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение и противовоздушную оборону ХАМАС;
- участвовал в планировании резни в общинах, окружающих Сектор Газа 7 октября;
- руководил террористами, проникшими в Израиль на парапланах;
- отвечал за атаки беспилотников на посты Цахал.
Где именно и при каких условиях ликвидирован боевик в ЦАХАЛ не рассказали.
Что известно о ликвидации главы воздушных операций ХАМАС: смотрите видео
Последние новости о войне между Израилем и ХАМАС
- Жители Сектора Газы заявили, что в ночь на 28 октября Израиль атаковал эту территорию. По их данным, обстрелы были самыми сильными с начала войны.
- Накануне вечером, 27 октября, источники в израильской армии рассказали журналистам, что израильские войска вошли в Сектор Газы. До этого на этом участке были обстрелы артиллерией и ракетами, выпущенными из воздуха. Перед этим армия обороны Израиля уверяла, что расширены операции в Газе не являются официальным наземным вторжением.
- В этот же день 27 октября стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию, которой призывает Израиль и ХАМАС к "немедленному перемирию". Израильская сторона назвала день принятия документа днем позора. Посол Израиля в ООН заверил, что все стали свидетелями того, что ООН больше не содержит ни капли легитимности или релевантности. Украина не голосовала за этот документ.