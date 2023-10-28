Відповідну інформацію військові ЦАХАЛ повідомили вранці 28 жовтня. Вони навіть опублікували відео атаки.
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Що відомо про ліквідацію керівника авіаційної групи ХАМАС
Вночі (проти 28 жовтня – 24 Канал), на основі даних розвідки ЦАХАЛ та ISA, винищувачі ЦАХАЛ завдали удару по голові авіаційної групи ХАМАС Асему Абу Ракабі,
– заявили військові.
Армія оборони Ізраїлю уточнила, що саме Асему Абу Ракабі:
- відповідав за безпілотники, параплани, повітряне виявлення та протиповітряну оборону ХАМАС;
- брав участь у плануванні різанини в громадах, що оточують Сектор Гази 7 жовтня;
- керував терористами, які проникли в Ізраїль на парапланах;
- відповідав за атаки безпілотників на пости ЦАХАЛ.
Де саме та за яких умов ліквідували бойовика, у ЦАХАЛ не розповіли.
Що відомо про ліквідацію глави повітряних операцій ХАМАС: дивіться відео
Останні новини про війну між Ізраїлем та ХАМАС
- Мешканці Сектора Гази заявили, що у ніч проти 28 жовтня Ізраїль атакував цю територію. За їхніми даними, обстріли були найсильнішими з початку війни.
- Напередодні ввечері, 27 жовтня, джерела в ізраїльській армії розповіли журналістам, що ізраїльські війська увійшли в Сектор Гази. Перед тим на цій ділянці були обстріли артилерією та ракетами, випущеними з повітря. Перед цим армія оборони Ізраїлю запевняла, що розширені операції у Газі не є офіційним наземним вторгненням.
- У цей же день 27 жовтня стало відомо, що Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, якою закликає Ізраїль і ХАМАС до "негайного перемир'я". Ізраїльська сторона назвала день ухвалення документа днем ганьби. Посол Ізраїлю в ООН запевнив, що всі стали свідками того, що ООН більше не містить у собі жодної краплі легітимності або релевантності. Україна не голосувала за цей документ.