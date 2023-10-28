Відповідну інформацію військові ЦАХАЛ повідомили вранці 28 жовтня. Вони навіть опублікували відео атаки.

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Що відомо про ліквідацію керівника авіаційної групи ХАМАС

Вночі (проти 28 жовтня – 24 Канал), на основі даних розвідки ЦАХАЛ та ISA, винищувачі ЦАХАЛ завдали удару по голові авіаційної групи ХАМАС Асему Абу Ракабі,

– заявили військові.

Армія оборони Ізраїлю уточнила, що саме Асему Абу Ракабі:

відповідав за безпілотники, параплани, повітряне виявлення та протиповітряну оборону ХАМАС;

брав участь у плануванні різанини в громадах, що оточують Сектор Гази 7 жовтня;

керував терористами, які проникли в Ізраїль на парапланах;

відповідав за атаки безпілотників на пости ЦАХАЛ.

Де саме та за яких умов ліквідували бойовика, у ЦАХАЛ не розповіли.

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